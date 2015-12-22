HTC One A9 ekran resmi nasıl çekilir?
Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliğidir.En basit şekilde saniyeler içinde telefonun ekran resmi alınarak istediğiniz bilgilere daha sonra galerinizden ulaşabiliyorsunuz.Bir ziyaretçimiz HTC One A9 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bize mail atmıştır.Teknoscrool.com olarak sizlere elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz.
HTC One A9 ekran görüntüsü nasıl alınır?
HTC One A9 ile ekran görüntüsü almak için güç ve ses kısma tuşlarına aynı anda basın ve bir kaç saniye sonra deklanşör sesini duyacaksınız.
Daha sonra ekran resmi alındığına dair uyarı gelecektir.İsterseniz düzenleyebilirsiniz yada daha sonradan ulaşmak için telefonunuzun galeri bölümünde resimlere ulaşabilirsiniz.
Not: Başka herhangi bir konuda destek istiyorsanız bize iletişim bölümünden yada yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
ALİ
30 Nisan 2016 at 16:12
A9 GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPIYOR Bİ TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 11:41
Ali bey sorunuz cevaplanmıştır.
http://www.teknoscrool.com/bilim-ve-teknoloji/samsung-galaxy-a9-goruntulu-konusma-nasil-yapilir-4481/
Fatih
26 Ağustos 2017 at 17:15
Neden ekran görüntüsü çekemiyorum.
Teknoloji
2 Eylül 2017 at 22:08
Herhangi bir işlem olmuyor mu yukarıdakilerini yaptığınızda ?