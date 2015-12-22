HTC One A9 ekran resmi nasıl çekilir?

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliğidir.En basit şekilde saniyeler içinde telefonun ekran resmi alınarak istediğiniz bilgilere daha sonra galerinizden ulaşabiliyorsunuz.Bir ziyaretçimiz HTC One A9 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bize mail atmıştır.Teknoscrool.com olarak sizlere elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz.

HTC One A9 ekran görüntüsü nasıl alınır?

HTC One A9 ile ekran görüntüsü almak için güç ve ses kısma tuşlarına aynı anda basın ve bir kaç saniye sonra deklanşör sesini duyacaksınız.

Daha sonra ekran resmi alındığına dair uyarı gelecektir.İsterseniz düzenleyebilirsiniz yada daha sonradan ulaşmak için telefonunuzun galeri bölümünde resimlere ulaşabilirsiniz.

Not: Başka herhangi bir konuda destek istiyorsanız bize iletişim bölümünden yada yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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