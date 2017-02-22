Horizon Çok Övülüyor  

Horizon’un piyasaya sürülmesine daha birkaç hafta var. Fakat bazı satıcılar oyunun satışını erkenden başlattı. Aslında yasak olan bu durum bazı forum sitelerinden de bizim bilgiler almamızı sağladı.

Haberimizde sizlere oyun hakkında herhangi bir spoi vermeyeceğiz. Fakat yine de sizlere oyunun bazı mekaniklerinden bahsedeceğiz. Bu durum sizlerin oyun hakkında önden bazı bilgiler edinmenizi sağlayacak. Yani oyundaki mekanikler hakkında önden bilgi sahibi olmak istemiyorsanız isterseniz bu yazıyı okumayabilirsiniz.

Horizon’u erkenden oynayan çok fazla oyun sever yok. Bu yüzden sadece bazı oyun severlerin forum sitelerinde verdikleri spoilere dayanarak sizlere bilgiler sunacağız. En son olarak NeoGAF forum sitesinde bir kullanıcı oyun hakkında bazı bilgiler verdi. Kullanıcı oyunu oynamaya başlayalı sadece birkaç gün olduğunu ve daha çok yeni oynamaya başlamış olmasına rağmen oyunun gayet iyi gözüktüğünü belirtti.

Oyunu erkende oynayan kullanıcı oyunun sanki birkaç oyunun birleşimi gibi durduğunu ve bu yüzden farklı bir atmosferi olduğunu belirtti. Tabi oyun birkaç oyunun birleşimi gibi demişken alıntı bir oyun olarak algılanmaması gerekiyor. Oyunun kendine has özellikleri mevcut. Bir oyunu denemedik. Fakat oyun hakkında sanırım yapacağımız en olumsuz yorum Türkçe desteğinin olmaması.

Oyun hakkında gelen bilgilere baktığımızda oyunda Mass Effect tarzında diyalogların ve yan görevlerin yer aldığı belirtiliyor. Oyun tabi bundan ibaret değil. Oyunda aynı zamanda toplayıcılık ve avcılıkta yapacağız. Yazımızda da size dediğimiz gibi oyun birkaç oyunun birleşimi gibi bu yüzden oyunda yer alan görevler ve öğeler değişebiliyor. Örneğin avcılık yaptığımız gibi Uncharted tarzı hafif platformlarla ve tırmanma öğeleriyle de karşılaşacağız.

Oyunda takipçilik duygumuzda üst seviyede olacak. Bu konuda Witcher tarzı ayak izlerini ve kan lekelerini takip etme hislerimiz olacak. Yeteneklerimiz oldukça yüksek bu yeteneklerimizden biriside tek darbede adam öldürebileceğimiz gizli vuruşlarımızın olması.

Tek darbede düşmanlarınızı yenebileceğiniz gibi iki darbede ölebilirsiniz. Bu yüzden gizliliğinize de önem vermeniz gerekir. Oyun hakkında bilgiler Verne kullanıcı oyunu zor modda oynadığını bu yüzden çok kısa bir sürede öldüğünü belirtiyor.

Oyun hakkında gelen bilgilere bakarsak çok sağlam bir oyunun bizi beklediğini söyleyebiliriz.

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