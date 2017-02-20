Honor 7 Ultra güç tasarrufu 7 saatte yüzde 2 harcıyor

Bildiğiniz üzere akıllı telefonların şarj süreleri çok uzun sürmemektedir.Teknoloji devleri bu sorunu hızlı şarj desteği ve ultra güç tasarruf modları ile birlikte gidermeye çalışmaktadır.Teknoscrool.com olarak Türk Telekom (Huawei) Honor 7 kullanıyoruz.Honor 7 modelinde başarılı bir ultra güç tasarruf modunun olduğunu belirtelim.Birçok telefon tasarruf modu bulunuyor fakat çok başarılı olmayabiliyor.Örnek vermek gerekirse gece saat 00:00’da ultra pil tasarruf moduna geçtiğimizde şarj miktarı yüzde 76 kalmıştı.Sabah saat 07:00’da telefona baktığımızda ise yüzde 74 şarj miktarının kaldığını gördük.7 saatte yüzde 2’lik bir kullanım gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyelim.

Peki Ultra pil tasarruf modu nasıl çalışıyor?

Bu modu kullandığınızda telefonuzun rengi resimdeki gibi gözükmektedir.Telefonun bütün özellikleri kapatılmaktadır.Arka planda kalan uygulamalar,mobil veri bağlantısı,Wi-Fİ,bluetooth,NFC ve aklınıza gelebilecek herşey kapanmaktadır.Sadece gelen mesajları okuma,mesaj gönderme,gelen aramaları cevaplandırma ve arama yapma özellikleri çalışmaktadır.Ayrıca daha önce kurmuş olduğunu alarm’da çalmaktadır.

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