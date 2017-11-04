Honor 7 tuş kilidine her seferinde değişen fotoğraflar

Honor 7 ekran koruyucu yapmak istiyorsanız size güzel bir bilgi vermek istedik.Aslında birçok kişi biliyordur fakat bize yinede yazmak istedik.

Daha önceki yazılarımızı gördüyseniz Türk Telekom Honor 7 modeli kullandığımızı hatırlarsınız.Bugün size Honor 7 modelinde güzel bir özelliği anlatmak istiyoruz.Mesela her tuş kilidi tuşuna bastığınızda farklı bir fotoğrafı çıkmasını istemez misiniz? Aslında bu bir nevi ekran koruyucu, fakat her seferinde fotoğraf değiştiği için kullanıcı çok memnun kalmaktadır.Her tuş kilidine basıp farklı bir fotoğraf çıkma olayı gerçekleştirmek için aşadıdaki adımları yapmanız yeterli olacaktır.

1. Telefonun tuş kilidine alınız.

2. Tuş kilidi tuşuna bir kez basınız ve ekranın alttan yukarı doğru kaydırın.Aynı iPhone’lar gibi alttan kısayol menüzü çıkacaktır.

3. Kapak bölümünü seçiniz.

4. Bu bölüm görmek istediğiniz fotoğrafları seçtiğiniz bölümdür.Galeri bölümünden göstermek istediğiniz fotoğrafları tek tek seçebilirsiniz.

5. Son olarak yukarıda ok tuşuna bastıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer daha sonra kaldırmak istediğiniz bir fotoğraf olursa aynı adımları seçerek kaldırabilirsiniz.Honor 7 modeli hakkında merak ettikleriniz ve yapamadığınız konular olursa lütfen bize yorum yazarak yada iletişim bölümünden gönderebilirsiniz.

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