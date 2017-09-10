Honor 6A İncelemesi,özellikleri ve yorumları

Eğer uygun fiyatlı bir telefon arayışındaysanız, muhtemelen bu yıl Honor 6A sizin için ideal bir tercih olacak. Mayıs ayında Çin’de satışa çıkan cihaz, şimdi de Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor.

Honor 6A Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor 6A’nın Avrupa satış fiyatı 149.99 euro olarak belirlenirken, Nokia 5 ve Moto G5 gibi cihazlarla rakip olacak. Satışların ise 4 Ağustos’ta başlayacağını tahmin ediyoruz.

Honor 6A Tasarım ve Ekran

Honor, 6A modeli için metal bir tasarım tercih ederken böyle uygun fiyatlı bir telefona göre gayet premium duruyor. 8.2mm inceliğindeki cihaz, 5 inç boyutunda 720p ekrana sahip. Altta microUSB portu, üstte de 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor.

Honor 6A, 720p çözünürlüğüne rağmen oldukça başarılı bir ekrana saihp.

Honor 6A Teknik Özellikleri

Cihazda Qualcomm Snapdragon 430 işlemci çipseti tercih edilirken, Moto G5’te de durum aynıydı. 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza bulunurken, 128GB’a kadar microSD kart ile yükseltme yapabilirsiniz.

Telefonda 3020mAh batarya bulunuyor ve 12 saat video oynatma sunuyor. Aynı zamanda batarya tasarruf teknolojisi de var ve bu konuda gayet başarılı bulduğumuzu söylemeliyiz. Arka tarafta 13MP kamera yer alırken, aynı zamanda otomatik odaklanma da yapabiliyor.

Honor 6A, çok fazla bir şey vadetmeyen fakat gerçek bir fiyat-performans ürünü. Eğer Moto G5 gibi cihazlara alternatif arıyorsanız tercih edebilirsiniz.

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