Honor 60 Pro yorumları oldukça iyi

Honor 60 Pro teknik özellikleri ile oyun tutkunlarının dikkatini çekti. Honor 60 Pro modeli henüz ülkemize gelmedi. İsterseniz kısaca özelliklerine bakalım. 6.78 inçlik OLED ekran teknolisi bulunuyor. 429 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bu ekran 120 Hz ekran yenileme özelliği yer almaktadır.

Bu telefonu 4800 mAh‘lık hızlı şarj ile destekleyen bataryası bulunmaktadır. 66 W hızlı şarj teknolisi ile kısa sürede şarj edebileceksiniz. Kamera donanımına geçtiğimizde ise 108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. 2160p Ultra HD 4K video kayıt yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 50 MP‘dir. Bu kamera ile ekstra geniş açı, otomatik odaklama ve makro çekim özelliği gelmektedir. Üçüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğünde ve bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir. Ön kamerası ise 50 MP ve ön kamera sayesinde 2160p video kayıt yapabilirsiniz.

Performansa geçtiğimizde ise 2.5 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 778G Plus yonga seti bulunuyor. 8 GB RAM ile oldukça başarılı bir performans sunmaktadır. 256 GB dahili depolama hafızası bulunuyor.

Maalesef ekstradan microSD kart takamazsınız. NFC ve parmak izi okuyucusu ile oyun tutkunlarına hitap edecek bir telefondur. Fiyat konusunda ise herhangi bir netlik bulunmuyor. Yurt dışı fiyatı ise ortalama 7.000 TL civarındadır. Türkiye satış fiyatı konusunda netlik yok.