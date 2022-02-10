Hızlı şekilde Xiaomi toplu rehber silme

Bu yazımızda sizlere Xiaomi telefonlarında toplu rehber nasıl silinir konusunda bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI arayüzü kullanmaktadır. Xiaomi’nin birçok modelinde toplu rehber silme işlemi bulunmamaktadır. Tabi başka bir yöntem ile toplu olarak silebileceksiniz.

İlk olarak telefonunuzdan “Kişiler” sekmesine giriş yapınız. Örnek göstermek için ekran görüntüsü ekledik.

Youtube ile bulunduğu klasöre bastığınızda “Kişiler”sekmesini göreceksiniz. Menüye girdiğinizde rehberiniz karşınıza çıkacaktır.

En sağ üstte bulunan 3 nokta üst üste butonuna bastığınızda yukarıdaki gibi “Tümünü seç” sekmesini göreceksiniz. Bu kısıma bastığınız rehberiniz toplu olarak işaretlenecektir. Daha sonra sil butonuna bastığınızda rehber toplu olarak silinecektir.

Biz bu yöntemi Xiaomi Mi 11T, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Note 8 Pro ve Pocophone F1 modelinde denedik ve toplu olarak rehberi sildik.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderiniz.