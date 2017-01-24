Hızlı on parmak klavye nasıl yazabilirim diyorsanız işte püf noktaları

Her ne kadar dokunmatik ve sesli kontrol cihazları, uygulamaları hızlı bir şekilde gelişse de, eğer ciddi işler yapıyorsanız hala klavye kullanmak mecburiyetindesiniz.

Diğer seçenekler işinize gelebilir fakat uzun yazılar ve projeler için klavyeden başka elinizde daha iyi bir seçenek bulunmuyor. Dolayısıyla işleri çabuk yetiştirebilmek için hızlı klavye kullanımı da bir gereklilik haline geliyor. Peki nasıl hızlı klavye kullanılır?

Nasıl hızlı yazarım?

Klavye hızınızı geliştirmeye başlamadan önce, şu anda var olan hızınızı test ederek işe başlayabilirsiniz. Eğer başarılı bir Türkçe klavye geliştirme uygulaması arıyorsanız, On Parmak tam size göre. Uzun yıllar önce çıkan bu program hala başarılı bir klavye programı ve kullanarak hem hızınızı öğrenebilirsiniz, hem de gelişim sağlayabilirsiniz.

Eğer programsız, internet üzerinden klavye hızınıza bakmak istiyorsanız da www.thetypingcat.com sitesinden faydalanabilirsiniz. Bu sitede karşınıza çeşitli yazılar çıkıyor ve aynısını yazarak zamanla yarışmaya çalışıyorsunuz. Test tamamlandıktan sonra, aynı zamanda kendinizi diğer kullanıcılarla da kıyaslayabiliyor ve sıralamaya girebiliyorsunuz. Buna rağmen sitenin dili İngilizce ve karşınıza çıkan test yazıları da tamamen İngilizceden oluşuyor.

Tüm parmaklarınızı kullanın!

Bu sadece iki parmağıyla klavye kullanan insanlar için pek yaygın olmayabilir ama eğer daha hızlı yazmak istiyorsanız, tüm parmaklarınızı tuşlara yerleştirseniz iyi edersiniz. İlk başlarda böyle çalışmak size zor gelebilir fakat kısa bir alışma sürecinin ardından göreceksiniz ki daha hızlı yazmaya başlıyorsunuz.

İki parmakla yazmak, sadece bilgisayar kullanmaya yeni başlayanlara veya yaşlı insanlara özgüdür. Dolayısıyla, devamlı yazı işiyle uğraşıyorsanız ve klavyenizi geliştirmek istiyorsanız bu alışkanlığı bıraksanız iyi edersiniz.

Hızlı yazmak için bir diğer püf nokta da elinizin hareketini en düşük seviyede tutmak. Yani yazı yazarken mümkün olduğunca az şekilde bileklerinizi ve ellerinizi hareket ettirin. Aksi yönde çalışırsanız, yani ellerinizi devamlı hareket ettirirseniz klavyede yanlış tuşlara

Gözlerinizi ekranda tutmaya çalışın

Bunu genellikle insanlar yapmıyor ve klavyedeki tuşlara bakarak yazı yazmaya çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yöntem ve tam aksine, aslında ekrana bakarak klavye kullanmanız gerekiyor. İlk başlarda zor gelebilir fakat alıştığınız zaman göreceksiniz ki, gözünüzü ekranda tutarak yazmak hem hızınızı artıracak, hem de bir hata yaptığınızda görmüş olacaksınız.

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