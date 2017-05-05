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Hiking A14 teknik özellikleri ve bu telefon hakkında kişisel yorumumuz

tarafından 5 Mayıs 2017 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz bizden akıllı telefonunun özellikleri hakkında detaylı bir yazı istemiştir.Bizde elimizden geldiği kadar bu modelin özelliklerini sizlere detaylı olarak yazmak istedik.

Hiking A14

İlk olarak bu telefon alt segment bir telefon olduğunu belirtelim.

İlk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.720×1280 (HD) ekran/gövde oranı ise yüzde 68.84’dür.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 2000 mAh‘lık bir batarya görmekteyiz. özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Kamerası ise HD 720p çözünürlüğünde video çekebilirsiniz.Performansına baktığımızda ise 1.0 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir Quad-Core 1.0 Ghz ARM Cortex-A53 yonga seti bulunmaktadır.2 GB RAM ile kendisinden beklenin üzerinde hız vermektedir.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 32 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 bulunmaktadır.

Hiking A14 modeli 534 TL’lik fiyatı ile ön plana çıkmaktadır.

Hiking A14 modelini kimler almalı? Hiking A14 yorumumuz

Bu modeli almak isteyenler yüksek bir performans beklemesin.Fakat sosyal medya uygulamaları WhatsApp,Facebook,İnstagram,Twitter gibi uygulamaları sorunsuzca çalıştırır.İnternette rahatça sörf yapabilirsiniz.Ben çok fazla oyun oynamam,basit düzeyde telefon kullanırım ve 4.5G destekli olsun diyorsanız tercih edebilirsiniz.

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1 Comment

  1. nirvana26

    11 Haziran 2017 at 23:57

    ben aldım şahsen telefon oldukça güzel hızı olsun estetik olsun kasma donma yok basit değil yani fiyatına göre oldukça iyi tek eksisi bana göre batarya çok beklentilerimi karşılamadı açıkcasıama fiyatına göre oldukça iyi arayüzü general mobile discovery plus 2 ile aynı

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