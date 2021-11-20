HDR modu nedir ve HDR aldığınız cihazda olmalı mı?

Fotoğraf ve video çekmeyi sevenler genellikle alacakları cihazlarda HDR özelliğinin olmasına dikkat etmektedir. HDR özelliği sayesinde çok net görüntüler ve videolar çekebilirsiniz.

Peki HDR ne demek? Ya da HDR size neler katıyor ?

HDR, yüksek dinamik aralık ifadesinin kısaltmasıdır. Bu özellik, parlak alanları düşük ışıklı ve karanlık noktaları fazla ışıklı hale getirip fotoğrafınızdaki her öğenin net bir şekilde görünmesini sağlamak için birleştirmek üzere birden fazla çekim yapar. Bu özellik etkin olduğunda ekranınızda HDR simgesini görürsünüz. HDR ile fotoğraf çekilmesi normal fotoğraflara göre biraz daha uzun sürer.

HDR modu yeni nesil akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri ve akıllı televizyonlara ekleniyor. Özellikle televizyonlarda HDR modu sayesinde çok daha net ve gerçekçi görüntüler izleyebilirsiniz.

HDR fotoğrafı çekerken cihaz 3 kere çekim yapmaktadır. 3 fotoğrafı birleştirerek en iyi görüntüyü size sunmaktadır. HDR modu ile çekim yaparken cihazı sabit tutmanız gerekmektedir. Sarsıntılı çekim bozuk çıkacaktır.