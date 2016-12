HD Görüntülü Konuşma uyumlu telefon modelleri

Volte görüntülü arama özelliğine uyumlu akıllı telefonların hangileri olduğunu merak ediyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Görüntülü konuşma özelliği akıllı telefonlarda en çok aranan kriterler arasında yer almaktadır.Fakat her modelde malesef görüntülü konuşma özelliği bulunmamaktadır.Bazı modellerde tek tuşa basarak karşı taraftaki telefon modeli uygunsa hemen görüşebiliyorsunuz.Görüntülü konuşma desteği vermeyen telefon modelleri sahipleri ise 3.parti uygulamaları telefonlarına yükleyerek bu sorunu gidermeye çalışıyor.bu uygulamalar 3G üzerinden görüntülü konuşma yapmaktadır.

Buda görüntü kalitesi olarak sizi tatmin etmemektedir.4.5G teknolojisi hayatımıza girdikten sonra görüntülü konuşma kalitesininde oldukça arttığını belirtmek isteriz.HD Plus kalitesinde görüntülü arama yaparak net bir görüşme kalitesi yakalayabilirsiniz.Tabi bu özelliği kullanmak için uyumlu bir telefonunuz olması gerekmektedir.Arama yapacağınız karşı telefonun modelide buna uyumlu olması gerekmektedir.Bu hizmete ekstradan ücret ödenmemesi ise ayrı bir heyecan katmaktadır.HD kalitesinde görüntülü konuşma özelliğini GSM operatörleri sunmaktadır.

Yani siz kendi GSM arasında HD Plus görüntülü arama yapabilirsiniz.Başka operatörleri kullanan kişiler ile malesef HD görüntülü görüşme yapamıyorsunuz.

Türk Telekom HD Plus görüşmeyi desteleyen modeller şöyle;

HD+ Görüşme’den şu anda yararlanabilen cihazlar Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, LG G5, LG G5 SE, LG G4 ve LG V10’dur.

Turkcell uyumlu modeller

HD Ses (VoLTE&VoWifi) teknolojisini destekleyen cihazlar:

– Samsung S6

– Samsung S6 Edge

– Samsung S7

– Samsung S7 Edge

– LG G4

– LG G5

VoLTE teknolojisini destekleyen cihazlar:

– General Mobile 5 Plus

Cihazların Türkiye’de satılan modeller içinde olması gerekmektedir. Uyumlu cihazların sayısı yıl içinde artacaktır.

Vodafone Volte uyumlu modeller

VoLTE destekli telefon modelleri aşağıdaki gibidir:

– Samsung Galaxy S6

– Samsung Galaxy S6 Edge

– Samsung Galaxy S7

– Samsung Galaxy S7 Edge

– LG G4

– LG G5

– LG G5 SE

– General Mobile GM 5 Plus

– Vodafone Smart ultra 7

– Vodafone Smart style 7

– Apple iPhone SE

– Apple iPhone 6

– Apple iPhone 6 Plus

– Apple iPhone 6S

– Apple iPhone 6S Plus

– Apple iPhone 7

– Apple iPhone 7 Plus

