Hangi Samsung Galaxy A ve Galaxy J modelleri Oreo alacak?

Android işletim sistemi dünyadan en çok tercih edilen işletim sistemi diyebiliriz.

Android, kullanımı kolay ve birçok oyun ile uygulamaları kullanmada özgürlük sağlamaktadır.Bildiğiniz üzere Android’in son sürümü olan Android 8.0 Oreo sürümü telefonlara gelmeye başlıyor.Akıllı telefon kullanıcıları kullandığı telefonlarına Oreo güncellemesi gelip gelmeyeceğini merak etmektedir.Geçtiğimiz günlerde Bir XDA Developers üyesi bir kişi, Samsung’un Android Oreo yazılımını alabilecek Samsung modellerini ortaya çıkardı.2017 Ağustos ayında çıkan Android 8.0 Oreo güncellemesi şüphesiz yeni telefonlara gelecektir.Tabi bu telefon modelleri resmi olmayan bilgilere dayanmaktadır.Yüzde 100 bu güncellemeyi alacak diyemeyiz.

Genellikle daha önceden bize Hangi Galaxy A ve J serileri Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak soruları geliyordu.Son çıkan söylentilere göre Galaxy A ve J serilerinden alabilecek olan telefon modellerini yazmak istedik.

Samsung Galaxy A3 2017

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Samsung Galaxy A8 2016

Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8+ 2018

Samsung Galaxy J3 2017

Samsung Galaxy J5 2017

Samsung Galaxy J7 2017

Samsung Galaxy J7+

Samsung Galaxy J7 Duos

Samsung Galaxy J7 Max

Samsung Galaxy J7 Neo

Samsung Galaxy J7 Prime

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