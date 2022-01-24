Hala inanlar var: Salaklık zirve yaptı

SPK, Sermaye piyasa kurulu daha öncede birçok kez sosyal medya sitelerinden hisse senedi pazarlayanlara dikkat edilmesi gerektiğini söylemişti. Belli dönemlerde SPK, twitter ve telegram üzerinden hisse senedi pazarlayanlara ceza vermişti.

Fakat uzun zamandır yeni cezalar gelmeyine yavaş yavaş yine virüs gibi Twitter ve Telegram pazarlamacıları türedi. Genel olarak baktığımızda bu kişilere inanan yatırımcılar, takipçi sayısı yüksek olduğu için inanıyoruz diyorlar. Hatta çok yakın bir arkadaşımızda bu pazarlamacıları takip ediyormuş.

Dedik ki bu adamlar çok iyi para kazanıyorsa neden seni aralarına alsın?

Gelen cevap bizi çok çok üzdü. Telegram’da sırf abone olabilmek için aylık 500 TL vermiş. Sonuç tabii ki hüsran. Diyor ki Telegram kanalında abone sayısına baktım ve 5 bin kişi olduğunu görünce hemen girdim. Abone olduktan bir süre sonra demişler ki kanalı şu telegram hesabı ile birleştiriyoruz. Sayımız daha fazla olacak ve daha iyi kazanç sağlayacağız, ekstradan 100 TL daha almışlar. Salaklık para ile değil.

Cahillikte son nokta diye buna diyorlar.

Google amcaya abone satın alma diye yazdığınızda karşınıza birçok abone satan web siteleri gelecektir. Bu sitelere girin bakın. 20 bin Twitter aboneliğini 1.399 TL’ye satılıyorlar.

Telegram 20 bin aboneyi 769 TL‘den satıyorlar. 5 bin aboneyi 199 TL’den satılıyorlar.