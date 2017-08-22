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GTA 6 oyunu PS3’te oynanacak mı?

tarafından 22 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

Rockstar Games’in en kaliteli oyunu olan GTA serisi yıllardır milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanmaktadır.

GTA 5 oyunu ilk olarka 2013 yılında oynanmaya başlandı.Sürekli gelen güncellemeler ile GTA 5 oyunu sürekli oynanmaktadır.GTA 5 oyunu için birçok kişi yeni oyun bilgisayarı yada oyun konsolları bile almıştır.

Bir ziyaretçimiz eğer çıkarsa PlayStation 3 konsolunda oynanıp oynanmayacağını sormuştur. oyunu çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir resmi bilgi yok.Fakat oyun tutkunları oyunun çıkacağını söylüyor.Zaman konusunda ise 3 yıl içerisinde çıkabileceği belirtiliyor. oyunu çıkış tarihi çok önemlidir.Eğer önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde çıkarsa PS3 oyun konsolunda oynanabileceğini düşünüyoruz.Fakat aradan uzun zaman geçerse PS3 hükümlülüğünü bitirebilir.Şu an için PS4 oyun konsolu bulunmaktadır.Fakat hala milyonlarca kişi PS3 konsolunu tercih etmektedir. oyunu çıkarken bunu göz önüne alacaktır.

Şu an için yapılan yorumlar tamamen asılsız olacağı için beklemekten başka çare bulunmamaktadır.

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