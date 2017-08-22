GTA 6 oyunu PS3’te oynanacak mı?

Rockstar Games’in en kaliteli oyunu olan GTA serisi yıllardır milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanmaktadır.

GTA 5 oyunu ilk olarka 2013 yılında oynanmaya başlandı.Sürekli gelen güncellemeler ile GTA 5 oyunu sürekli oynanmaktadır.GTA 5 oyunu için birçok kişi yeni oyun bilgisayarı yada oyun konsolları bile almıştır.

Bir ziyaretçimiz eğer GTA 6 çıkarsa PlayStation 3 konsolunda oynanıp oynanmayacağını sormuştur.GTA 6 oyunu çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir resmi bilgi yok.Fakat oyun tutkunları oyunun çıkacağını söylüyor.Zaman konusunda ise 3 yıl içerisinde çıkabileceği belirtiliyor.GTA 6 oyunu çıkış tarihi çok önemlidir.Eğer önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde çıkarsa PS3 oyun konsolunda oynanabileceğini düşünüyoruz.Fakat aradan uzun zaman geçerse PS3 hükümlülüğünü bitirebilir.Şu an için PS4 oyun konsolu bulunmaktadır.Fakat hala milyonlarca kişi PS3 konsolunu tercih etmektedir.GTA 6 oyunu çıkarken bunu göz önüne alacaktır.

Şu an için yapılan yorumlar tamamen asılsız olacağı için beklemekten başka çare bulunmamaktadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)