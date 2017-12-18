GoPro Hero6 Black etkileyici

Era markasıdır. Aksiyon videoları çekerken bu inanılmaz küçük kamera ile inanılmaz anları kaydedeceksiniz. GoPro gelişmiş bir kamera markası olarak herkes tarafından bilinen bir markadır.

Dış görünüşü olarak bu kamera diğer ürünlere bakıldığında çok fazla fark göremiyoruz. Ama özellik bakımına geldiğinde diğer ürünlere bakarak inanılmaz bir şekilde fark görmekteyiz. Kullanmış olduğu teknoloji bakımından inanılmaz bir biçimde farkını ortaya koymaktadır. Arka tarafında bulunan 2 inçli ekranı ile karşımıza çıkmaktadır bu aksiyon kamera. Gelişmişlik bakımından diğer ürünlere göre daha iyi bir kaliteye sahiptir. Dayanıklılık bakımından bu aksiyon kamera on metre suya dalındığında ve tozlara karşı inanılmaz bir dayanıklılık göstermektedir.

Donananım bakımından bu kamera 4K video seçeneği ile inanılmaz görüntüler almamızı sağlıyor. 4K video çekebilmesi sayesinde 1080p full HD çözünürlükte videolar çekebiliyoruz. Bu inanılmaz aksiyon kamerası olan GoPro Hero6 Black ile bir saat kırk beş dakika video çekebilmekteyiz. 1080p moda bu kadar kesintisiz video çekmemiz bize inanılmaz avantaj sağlamaktadır. Eğer 4K vide çekmek istiyorsan bu süre baya düşmektedir. GoPro Hero6 Black ile 4K videolarda elli dakika bataryası dayanmaktadır. Bu da bizi biraz endişelendiriyor. Ama çekmiş olduğu videoları bu kadar net ve canlı göstermesinden dolayı bu dezavantajı görmezden gelebiliriz. Yüklenmiş olduğu yazılım ile İOS ve Android uygulamalar ile rahatlıkla videolarımızı düzenleyebileceğiz. Tüm dünyanın hayran olduğu bu aksiyon kamera ile hayatımızdaki unutulmaz görüntüler kaydedeceğiz.

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