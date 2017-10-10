GoPro Hero 6 Aksiyon Kamerası duyuruldu

Popüler aksiyon kamerası ve aksesuarları üretimi yapan GoPro firması Hero 6 isimli yeni aksiyon kamerasını duyurdu.

Henüz daha kullanıcılar Hero 5 isimli kamerayı edinmeden Hero 6 modelinin piyasaya gelmiş olması kullanıcıların kafalarında ne oluyor sorusunu tetiklemiş durumdadır.

Yeni GoPro Hero 6 ile 60 fps modunda 4K görüntü kaydedebilirken, isterseniz de 240 fps modunda 1080p video kaydedebileceksiniz. Hero 6 Black cep telefonunuz ile senkronize çalışarak, aynı anda kaydettiği görüntüleri veya fotoğrafları sizin akıllı telefonunuza anlık olarak gönderebilmektedir. GoPro Hero 6 için Amerika satış fiyatı 499 dolar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni GoPro Hero 6 ile yine eski aksiyon kameralarında olduğu gibi çeşitli aksesuarları kullanabileceksiniz. Hero 5’ten farklı olarak görüntü kaydetme çözünürlüğünün ve fps oranının artışı gözümüze çarpmaktadır. Çeşitli zor koşullarda ve şartlarda video ve fotoğraf çekmek istediğiniz her an GoPro Hero 6 yanınızda ve kullanımınız için sizi beklemektedir. Fiyat olarak çoğu aksiyon kamerası kullanan kullanıcıyı üzse de, yine de karşılığını veren bir cihaz olarak karşımızda durmaktadır.

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