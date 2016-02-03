Google’dan fotoğraflarımı nasıl kaldırırım?

Google’dan görsellerimi nasıl kaldırırım?

Bir çok kişi google’da fotoğraflarının kaldırılmasını istemektedir.Fakat nasıl yapacağını malesef bilemiyor.Dünyanın en çok kullanılan aramam motoru olan google’dan görsellerinizi kaldırmak için bir link bulunmaktadır.Gerekli bilgileri doldurduktan sonra google’a gönderiyorsunuz.Fakat yapılan bu işlem sadece google’dan görseliniz kaldırmaya yaramaktadır.Web sitelerde duran görselleri malesef google kaldıramıyor.Aslında sadece google’dan kalkması demek sizin işinizi görecek anlamına gelmektedir.

Google’dan fotoğraflarınızı kaldırmak için https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=tr bu adrese tıkladıktan sonra gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir.

Not: Kendinize ait görselleri kaldırmayı talep edebiliyorsunuz.Unutmayın google her talebi onaylamıyor.Yapmasıda geç sürebilir.

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