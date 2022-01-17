Bilim ve Teknoloji

Google Spam sitelere çözüm bulmuyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ocak 2022
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Şüphesiz dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’dır. Fakat son zamanlarda Google, spam sitelere karşı bir türlü önlem alamıyor. Farklı ülke uzantıları ile açılan web siteleri piyasada hangi site varsa içeriklerini otomatik olarak çekiyor. Spam sitelerin içerikleri Google aramalarında da ön sıralarda çıkıyor. Adı üstünde spam sitelerine girdiğinizde sizi bahis içerikli sitelere yönlendiriyor.

Türkiye’de büyük haber sitelerinin spamları zaten diğer internet sitelerinin önünü kesti. Birde bu yurt dışı uzantılı spam siteleri çıkınca kimseye iştah bırakmadı.

Bir web site sahibi bir yazıyı yazmak için saatlerini harcıyor. Spam siteler hemen çalıyor ve google’da makale sahibinin üstünde çıkıyor.

Basit bir örnek vermek istiyoruz;

Google’da “konuşan jako çakıl” yazınız.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi yurt dışı uzantılı web siteleri çıkıyor.

Tıkladığınız anda sizi zararlı sitelere yönlendiriyor. Ne hikmetse arananlarda hep bu tarz onlarca site görürsünüz ve ön sıralarda yer alıyor.

Google bunları aylardır engellemediği için haksız yere kazanç sağlarken birçok web sitesininde hakkını gasp etmektedir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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