Google Play Store 24 hatası ve çözümü

Bir takipçimiz bize Google Play Store 24 hatası aldığını ve nasıl çözebiileceği konusunda yardım istemiştir.

Teknoscrool olarak bizim başımıza bu şekilde bir sorun gelmediği için aşağıdaki önereceğimiz çözüm yöntemleri tamamen internetten araştırarak ve bazı kişilerin başarılı sonuca ulaştığı yöntemleri sizlerle paylaşmak istedik.

İlk olarak telefonunuza dosya yöneticisi uygulaması yükleyin.

Dosya yöneticisi uygulaması olarak en popüler bizim size önereceğimiz uygulama ES Dosya yöneticisi‘dir.Google PlayStore’a girerek bu uygulamayı indiriniz.

Daha sonra dosya yöneticisi ile dahili depolama hafızasında android / data dizinine giriş yapınız.

Dizin içerisinde sorun çıkartan uygulamayı bulun ve siliniz.

Eğer silme işleminde size klasörü silmenize izi yok derse klasörün isimini herhangi bir şekilde değiştiriniz.

Örneğin WhatsApp ile ilgili bir sorununuzvarsa dizinde “com.whatsapp” klasörünü siliin yada adını “com.whatsapp.bak” şeklinde yapınız.Bu işlemlerden sonra sorun çıkartan uygulamayı PlayStore’dan tekrardan yükleyiniz.

Diğer çözüm yöntemi;

Telefonunuzda gereksiz dosyaları temizleyeceğiniz bir uygulama yükleyiniz.Bizim size önerimiz Clean Master uygulamasıdır.Zatene hemen hemen birçok kişiniin telefonunda bu uygulama bulunmaktadır.

Arama sonuçları içerisinden sorun çıkartan uygulamayı seçin ve temizleyin.

Bu işlemlerden sonra size sorun çıkartan uygulamayı PlayStore’dan tekrar yüklemeye yada güncelleştirmeyi deneyiniz.

Eğer bu 2 çözüm yöntemi ile hedefinize ulaşamazsanız mecburen telefonu fabrika ayarlarına döndürmekten başka çareniz bulunmamaktadır.

Eğer bu yöntemlerden farklı bir şekilde çözüme ulaşan olursa bize yorum yazara ulaşın ve çözüm yöntemini bu yazıya ekleyerek sizden sonra bu sorun ile karşılaşanlara yardımcı olmuş olacaksınız.

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