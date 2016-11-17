Google Play Film geri ödeme isteği nasıl yapılır

İzlemediğiniz filmin ücretini geri almak istiyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Bir ziyaretçimiz Google Play filmden bir yabancı film aldığını ve bir türlü izleyemediğini yazmıştır.Paramı geri alabilir miyim diye bilgi vermemizi istemiştir.Google Play Film bölümünden aldığınız bir filmin izlenmesinde sorun yaşıyorsanız ücreti geri isteyebilirsiniz.Teknoscrool.com olarak Google Play Filmler geri iade koşullarına bakıp size iletmek istedik.Google bu tür sorunlara karşı müşterilerini yarı yolda bırakmıyor.

İzlemeye başlamadığınız sürece Google Play Filmler ve TV içeriği için bir iade süresi vardır. Bu süre, videoyu satın aldığınız yere bağlı olarak değişir:

Çoğu ülke için 7 gün

İtalya’da 10 iş günü

Almanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Portekiz’de 14 gün

Filminiz veya TV şovunuz hatalıysa, kullanılamıyorsa ya da belirtildiği gibi çalışmıyorsa istediğiniz zaman geri ödeme isteğinde bulunabilirsiniz.

Filmi iade ederek geri ödeme alırsanız film kitaplığınızdan kaldırılabilir ve filmi izleyemeyebilirsiniz.

GOOGLE PLAY FİLM GERİ ÖDEME İSTEĞİ

Bilgisayarınızda, tabletinizde veya telefonunuzda bir web tarayıcısı (Chrome veya Safari gibi) açın.

1- https://play.google.com/store/account adresini kopyalayıp web tarayıcısının adres çubuğuna yapıştırın.

2-Adresi web tarayıcısında yapıştırdığınızdan, Google Play Store uygulamasında yapıştırmadığınızdan emin olun. Play uygulamasında filmler veya TV dizileri için geri ödeme isteğinde bulunamazsınız.

3-Aşağı kaydırarak “Sipariş Geçmişi“ne gidin ve iade etmek istediğiniz siparişi bulun. Siparişin sağ tarafındaki menü simgesini üç nokta üst üste simgesine tıklayın.

4- Sorun bildir’i seçin ve durumunuzu açıklayan seçeneği işaretleyin.

5- Formu doldurun ve geri ödeme istediğinizi belirtin.

Son olarak “Endişelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz” iletisini görürsünüz. Daha sonra, geri ödemenizle ilgili bir e-posta alırsınız.

Herhangi bir sorununuz olursa lütfen bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız.

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