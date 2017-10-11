Google Pixel 2 XL teknik özellikleri

Google’ın yeni 2 modelinden biri olan Pixel 2 XL teknik özellikleri ve tasarımı oldukça dikkat çekiyor.İsterseniz Google Pixel 2 XL detaylarına bakalım;

Büyük ekranlı bir telefon seviyorsanız bu modelde 6 inçlik dev bir ekran yer almaktadır.Ayrıca 538 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir P-OLED ekran teknolojisi ile oldukça net ve canlı görüntüler sunacak.Bu ekran büyüklüğüne sahip bir telefonu ise 3520 mAh’lık değiştirelemez batarya bulunmaktadır.Hızlı şarj özelliği ile 15 dakikalık şarj ile 7 saatlik kullanım hedefliyor.

Google Pixel 2 XL kamera özelliklerine baktığımızda da 12.2 megapiksellik arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.İşlemci performansına geçtiğimizde de 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti yer almaktadır.4 GB RAM ile birlikte oldukça performanslı bir hız sunmaktadır.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan malesef hafıza kartı takamıyorsunuz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 15 ile saniyede 800 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Suya ve toza karşı dayanıklılığı ile tam donanımlı bir telefon olduğu gözükmektedir.Parmak izi okuyucusu ile güvenliği tam seviyededir.

Google Pixel 2 XL Türkiye satış fiyatı konusunda ise malesef şu an net bilgi bulunmamaktadır.

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