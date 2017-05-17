Google Pixel 2 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı

Google Pixel ve Pixel XL modelleri çıkalı altı ay oldu fakat her iki cihaz da büyük beğeni topladı.

Nexus serisi yerine geçen akıllı telefonlar için söylentilere göre yeni model de hazırlanıyor. İnternet üzerinde önemli kaynaklar tarafından çıkan söylentilere göre Google Pixel 2 geliyor ve Ekim ayında da gün yüzüne çıkacak.

2017 Google telefonu Nexus mu, Pixel mi olacak?

Google’ın Android sorumlusu Hiroshi Lockheimer, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bloomberg’e bazı açıklamalar yapmıştı ve firma olarak Nexus ismine kapıları tamamen kapamadıklarını, yine de şu anda yeni bir Nexus cihazı düşünmediklerini dile getirmişti. Bu açıklamaları kaynak alırsak, yeni Google telefonu çok büyük olasılıkla Pixel adıyla çıkacak.

Pixel 2’yi kim yapacak?

Bildiğiniz gibi Google telefon yapımında farklı markalarla çalışıyor ve şu anda Pixel 2 üreticisi hakkında konuşmak için erken. Daha önce LG, HTC, Huawei, Samsung ve Motorola Google’a telefon konusunda ortak olurken, yeni Pixel 2’yi de bu markalardan birisi yapabilir fakat aynı zamanda tamamen yeni bir isim de olabilir.

İlk söylentilerde HTC ismi ağırlık kazanırken, henüz ortada net bir bilgi bulunmuyor.

Pixel 2 ne zaman çıkacak?

Google’ın donanım departmanının başkan yardımcısı Rick Osterloh, Pixel 2’nin 2017 içinde geleceğini doğrulamıştı fakat tarih vermemişti. Osterloh, aynı zamanda bir siteye yaptığı açıklamada Pixel 2’nin yine premium yani yüksek fiyatla çıkacağını da dile getirid.

Şimdilik elimizdeki tek bilgi 17-19 Mayıs 2017 aralığında düzenlenecek olan yıllık Google I/O Konferansı. Burada hem yeni Android işletim sistemi Android O çıkacak, hem de muhtemelen Pixel 2 için tarih verilecek. Daha önce Google, telefonlarını genellikle Eylül sonu – Ekim başı gibi tarihlerde satışa sunmuştu ve Google Pixel 2 için de aynı senaryo gündemde.

Yeni Google telefonlar kaç para olacak?

Dediğimiz gibi, Rick Osterloh telefon için ‘premium’ fiyat duyurusu yaptı bile. Telefonun şimdilik Avrupa’da 650-700 Euro civarında satılması bekleniyor.

Google Pixel 2 özellikleri nasıl olacak?

9to5Google sitesine göre Pixel 2’ye dair kesin iki şey var; telefon su geçirmez olacak ve kamerası geliştirilecek. Pixel ve Pixel XL modellerinde IP58 sertifikası mevcuttu ve telefon toza, kısmi suya dayanıklıydı fakat Pixel 2’de bu sefer tam anlamıyla bir su geçirmezlik olabilir.

Ayrıca Google’ın cihazlarda Qualcomm Snapdragon 835 ve Intel işlemci çiplerini kullanacağı da konuşuluyor.

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