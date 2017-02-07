Google Pixel 2 Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Pixel ve Pixel XL modellerinin henüz Ekim ayında çıktığını düşününce, yeni Google telefonlarından bahsetmek kulağa çılgınca gelebilir fakat ortada söylentiler varsa, bizim işimiz de onları derlemek.

Tüm bu söylentilerin tamamı 9to5Google editörü Stephen Hall’dan gelirken, kendisi de son derece güvenilir birisi. Peki Google Pixel 2 hakkında ne biliyoruz?

Yeni Google akıllı telefonu Nexus mu, Pixel mi olacak?

Google’ın Android departmanının başındaki isim Hiroshi Lockheimer, Ekim ayında Bloomberg’e bazı açıklamalarda bulunmuştu ve şirket olarak kapılarını Nexus’a tamamen kapatmadıklarını dileg etirmişti. Buna rağmen henüz ortada yeni Nexus planı yok ve muhtemelen sıradaki Google telefonu da, Nexus yerine Pixel olacaktır. Fakat ilerleyen tarihlerde farklı bir Nexus da görebiliriz.

Bu sefer kim üretimi yapacak?

Google Pixel 2 üretimi hakkında konuşmak için çok erken çünkü henüz Google’ın son kararı verip vermediğini bilmiyoruz. Geçmişte LG, HTC, Huawei, Samsung ve Motorola markaları Google için telefon üretimi gerçekleştirmişti. Yeni Google telefonu da bunlardan biri tarafından yapılabilir fakat sıradaki firma, tamamen yeni de olabilir. İlerleyen zamanlarda bunu öğreneceğiz.

Google Pixel 2 ne zaman çıkacak?

Google I/O 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecekken, burada muhtemelen sıradaki Android işletim sistemi srümü Android O duyurulacak. Fakat burada telefona dair ipuçları da gelebilir.

Genellikle Android betalarının ardından geçen birkaç ayda, Google geleneksel olarak yeni telefonlarını duyuruyor. Pixel ve Pixel Xl sürümleri de geçtiğimiz yıl Android etkinliğinin ardından duyurulmuştu.

Google Pixel 2 fiyatı

2016’da Google, Nexus ismini bırakıp Pixel’e geçiş yapınca, cihazın fiyatını da artırdı ve daha ‘premium’ bir yapıya sahip oldu. 9to5Google kaynaklarının haberine göre, Google Pixel 2 önceki modellere nazaran 50 dolar civarı daha pahalı olacak. Tabii ki bu 50 dolarlık artışın ülkemize nasıl yansıyacağını henüz tahmin edemiyoruz.

Google Pixel 2 özellikleri

Bunun için de konuşmak erken oalcak fakat 9to5Google’a göre cihaz kesinlikle su geçirmez olacak ve kamerası geliştirilecek. Önceki Pixel modellerinde zaten IP58 sertifikası vardı ve bu sefer su da geçirmez olacak. Ayrıca cihazın kamerası da geliştirilecek ve bu sadece megapiksel olarak değil, lens ve diğer özellikler bakımından da fark edilecek.

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