Google Home özellikleri

Amazon Echo’nun rakibi olarak gösterilen Google Home, ilk olarak 18 Mayıs 2016 tarihinde duyurulmuştu ve demosu da Ekim ayında görücüye çıkmıştı. 6 Nisan 2017’da çıkması beklenen cihaz, Google Wi-Fi ile beraber çıkacak.

Peki, tam olarak Google Home nedir? Kendisi sesle yönetilebilen bir hoparlör ve bu şekilde Google Assistant ile de iletişime geçmenizi sağlıyor. Bu şekilde sorularınıza yanıt verebiliyor, akıllı evinizi yönetmenizi sağlıyor, müzik çalabiliyor ve hatta notlar alıp, size hatırlatmalarda bulunabiliyor.

Yani kağıt ü stünde bakarsak, Google Home hemen hemen Amazon Echo ile aynı özelliklere sahip. Fakat eğer bir Google kullanıcısıysanız, Google Home ile yapabileceğiniz daha çok şey var.

Google Home Ne Zaman Çıkacak?

Google Home şu anda ABD’de satışa çıkmış durumda fakat Avrupa ülkelerine henüz gelmiş değil. Türkiye’ye ne zaman geleceği ve hatta gelip gelmeyeceği bilinmese de, 6 Nisan 2017 tarihinde İngiltere’de satışa çıkacak.

Google Home, Birleşik Krallık bölgesinde 129 Sterlin fiyat etiketiyle yan, Google Wi-Fi ile aynı fiyata satılacak. Farklı renkli Google Home modelleri üstüne ise biraz daha fazla fiya teklenecek. Ayrıca ürün Google Store üzerinden de satın alınabilecek.

Google Assistant Nedir?

Google Assistant, Google I/0 2016’da duyurulan yeni bir bot. Google Now’ın uzantısı olan bu bot, biraz Siri’ye benzese de, daha çok çift yönlü diyaloglar sunuyor. Yapay zeka konusunda oldukça başarılı olan Google Assistant, tüm önemli soruları yanıtlayabiliyor.

Örnek vermek gerekirse, Google Assistant’a o gün hangi filmlerin olduğunu soruyorsunuz ve kendisi bulunduğunuz bölgedeki sinema salonlarına bakarak, buna göre filmleri sıralıyor. Aynı zamanda filme çocuklarla gideceğinizi söylediğiniz takdirde, yaş sınırına da bakıyor.

Kısacası, Google Assistant diğer botların aksine son derece zeki ve öğrenmeye açık bir program. Google Home da bu özellikleri kullanarak, evinizde bir nevi sanal asistan görevi olacak. Cihazda her ne kada microSD kart slotu veya USB portu olmasa da, alarm kurabilecek, alışveriş listesi oluşturabilecek ve eğer eviniz ‘akıllı’ aletlere sahipse bunları kontrol edebileceksiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)