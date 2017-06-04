Son zamanlarda pek çok kişinin karşısına Google “DNS Probe Finished No Internet” hatası çıkıyor ve tarayıcıdan rahatlıkla internete erişemiyor. Buna dair yeterli çözüm de sunulmazken, sorun DNS sunucularıyla alakalı ve aslında birkaç adımı uygulayarak problemi sonlandırmak mümkün.

Çözüm 1: Komut İstemcisi

Bu hatadan kurtulmak için basit birkaç komut kullanabilirsiniz. İlk olarak Windows arama kutusuna cmd yazarak komut istemcisini çalıştırın. Aynı zamanda Windows tuşu + R’ye basarak da buraya ulaşabilirsiniz. Karşınıza açılacak sayfada tırnak işaretleri olmadan şu komutu yazın: “netsh winsock reset”

Ardından Enter tuşuna basın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Umuyoruz ki bu sorunu çözecektir. Eğer komut istemcisiyle Google “DNS Probe Finished No Internet” sorununu çözemediyseniz, IP adresiniz bağlantı sorunlarına yol açıyor olabilir. Tekrar komut sitemcisini açın ve ipconfig /release yazın ve Enter tuşuna basın. Ardından ipconfig /renew yazarak tekrar Enter’a basın. Ipconfig’in ardından arada boşluk olduğuna emin olun.

Bunları uyguladıktan sonra tekrar komut istemcisini açın ve ipconfig /flushdns yazarak Enter tuşuna basın. Tüm bunları yaptıktan sonra bilgisayarı tekrar başlatın.

Çözüm 2: Tüm DNS adreslerini OpenDNS yapın

Google “DNS Probe Finished No Internet” hatası için bu da işe yarayan bir çözüm. Tek yapmanız gereken bilgisayarınızın otomatik olarak aldığı IP adreslerini OpenDNS adreslerine çevirmek. Bilgisayarınızın sağ alt köşesinde bulunan bağlantı simgesine sağ tıklayın, Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni açın. Ardından burada bağlantınızın ismine, sonra da Özellikler sekmesine tıklayın. Açılacak olan Ağ İletişimi penceresinden İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/Ipv4)’ü açın ve DNS sunucularını otomatik almayı kapatın, şu DNS adreslerini satıra girin:

208.67.222.222

208.67.220.220

Bu işlem bilgisayarınızın DNS sunucu adreslerini OpenDNS’e yönlendirecek ve muhtemelen Google “DNS Probe Finished No Internet” hatanızı çözüme kavuşturacaktır. Her iki adım da yanıt vermediyse, internet tarayıcılarınızın önbelleklerini ve geçmişini silmeyi, varsa Ccleaner ile temizlik yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer problem devam ederse, son olarak kullandığınız tarayıcı silerek tekrar kurmayı de deneyebilirsiniz.

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