Google.com.tr açılmıyor! Fakat google hariç diğer siteler açılıyor

Sadece google.com.tr açılmıyor diğer siteler açılıyor sorunu yaşıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Teknoscrool.com olarak uzun zamandır destek maillerinize cevap veriyoruz.Her türlü sorunlarınızı bize ileterek elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz.Gelen bir maili sizlere ile paylaşmak istedik.

Soru: Merhabarlar teknoscrool yönetimi.Bilgisayarım ile internete giriyorum fakat google.com.tr açılmıyor.İlk başta internetimin olmadığını düşündüm.Birçok sefer modemi resetledim tekrardan wi-fi şifresi girdim fakat google.com.tr’ye tekrar girmedi.İşin garibi ise google.com.tr haricindeki bütün sitelere girebiliyorum.Sorunsuz olarak her türlü internet sitesi açılırken sadece google.com.tr açılmıyor ve normal olarak hiçbir şey arayamıyordum.

Cevap: Bu sorunu halletmek çok basittir.Yapmanız gereken bilgisayarınızda “C:\windows\System32\drivers\ets\hosts ” dosyanını bulunuz.Dahasonra not defteri ile dosyayı açınız ve içindeki yazıları komple silin ve kaydet deyin.Bu işlemlerden sonra google.com.tr’ye giriş yapabileceksiniz.

Eğer yapamayan olursa bize yorum olarak yazın.Bİlgisayarınıza Team Wiewer kuruluysa sizlere uzaktan destek verebiliriz.

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