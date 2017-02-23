Google Bedava İnternet İçin Çalışmalara Başlıyor

Teknoloji devi Google, sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyor. Son projesi kapsamında da internetin ulaştırılamadığı bölgelere ücretsiz olarak internet götürecek.

Google yaptığı açıklamasında ağ sinyalleri temin eden balonların belli süre dilimlerinde havada durmasını sağlayacak hava akımlarını tahmin edebilme probleminin makine öğrenme algoritmaları sayesinde çözüldüğünü belirtti. Google’ın söz konusu projesinde internet bağlantısı bulunmayan bölgelere bu hizmetin ücretsiz olarak verileceği açıklanmıştı.

İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN DEV BALONLAR KULLANILACAK

Google konuyla ilgili yaptığı açıklamasında kırsal bölgelerde ve uzak ülkelerde yer alan internet probleminin çözülmesi için büyük bir problemin ortadan kalktığını açıkladı. Google ücretsiz internet hizmetini dev balonlarla kurmayı planladığı için bu hava akımı probleminin çözülmesi oldukça büyük bir adım oldu.

Google’ın bu projesini yöneten araştırma departmanı Google X’e bağlı olan Project Leon ekibidir. Project Leon ekibi yaptıkları açıklamasında, makine öğrenme yöntemi sayesinde artık yaşanacak hava akımlarını önceden tahmin edebileceklerini belirtti. Bu şekilde balonların yerlerini de kolaylıkla tahmin edebileceklerini belirten Project Leon ekibi belirli bölgelere odaklanarak tüm gezegeni de balonlarla kaplamayacaklarını belirtti.

MALİYET DÜŞECEK

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Google C direktörü Astro Teller, belirli bölgelere odaklanarak bir bölgede balonların kümelenmesini sağlamanın projenin maliyetini de düşüreceğin belirtti. Bu şekilde artık yüzlerce balon kullanmalarına gerek kalmadığını belirten Teller, bir bölgede 10 – 20 veya 30 balonla internet erişimi sağlayabileceklerini belirtti.

Ekibin amacı, yerin yaklaşık 18 bin metre üzerinde yani stratosferde ilerleyen balonların yükselmesini ve alçalmasını sağlayarak farklı hava akımlarında hareketlerini kontrol edebilmek. Bu evrede makine öğrenme logaritmaları ise hava akımlarını tam olarak tahmin ederek balonları bir bölgede uzun süre tutabilmeyi sağlayacak.

Teller yaptığı açıklamasında, gerçek internet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda sistemi deneme fırsatlarının olacağını belirtirken bu denemenin hangi bölgede ve ne zaman olabileceğine dair herhangi bir bilgi sunmadı.

Google’ın bu projesi eğer umulduğu gibi düzgün bir şekilde hayata geçerse dünya genelinde internet erişimi olmayan 4 milyon kullanıcıya internet erişimi sağlanacak. Özellikle zor coğrafya şartlarında bu proje çok kullanışlı olabilir.

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