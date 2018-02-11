GM 8 özellikleri ve yorumları

General Mobile markasını ülkemizde kullananların sayısı oldukça fazladır.Uygun fiyat ve performansı bir arada sunan GM’nin yeni modeli GM 8 tanıtıldı.GM’nin en son modeli GM 6 çıkmıştı.

Herkes GM 6 Plus beklerken GM 8 çıkması herkesi şaşırttı diyebiliriz. GM 8‘de ilk dikkat çeken özellik ise 5.7 inçlik dev bir ekrandır.GM 5 Plus modelinde 5.5 inçlik bir ekran bulunuyor.Marka en büyük ekranlı telefonu üretti diyebiliriz.İsterseniz GM 8 teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Yazımızın başında dediğimiz gibi 5.7 inçlik 720×1440 (HD+) Pixel 282 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Ekran/Gövde oranı yüzde 74.79 olması ile güzel bir tasarım sunuyor.Bu büyüklükteki bir ekranı ise 3075 mAh’lık bir batarya bulunuyor.Aslında daha fazla kapasiteli bir batarya olsa daha iyi olabilir.Ayrıca değiştirelemez bataryası olduğunu hatırlatalım. GM 8 kamerası kaç megapiksel diyorsanız 13 megapiksellik arka ve ön kamerası bulunmaktadır.Video kayıt özelliği olarak ise Yavaş çekim modu (Slow Motion) özelliğide yer almaktadır.İşlemci performansına baktığımızda ise 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 chipset güç veriyor.

3 GB RAM ile orta segmentte iyi bir performans sağlamaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile yüklü geliyor.

CAT 7 sınıfı 4.5G ile saniyede 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.GM 8’de radyo var mı diye aklınıza bir soruya geliyorsa bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Parmak izi okuyucusu ile GM 8 Plus’ın fiyatı 999 TL olarak açıklandı.

GM 8 yorumlarınızı bekliyoruz.

Tasarım

Kamera

Batarya Kapasitesi

İşlemci

RAM

Hafıza Özet Sonuç olarak baktığımızda fiyatına göre kesinlikle alınabilecek telefonlar arasında yer alıyor.Batarya kapasitesinin daha fazla olabilirdi.Performansı ne çok iyi ne çok kötü. 4.0

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