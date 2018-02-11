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GM 8 ile GM 6 farkları

tarafından 11 Şubat 2018 Tarihinde eklendi

8 ile 6 farkları konusunda sizlere bir yazı yazmak istedik.

General Mobile son çıkardığı modeli ile dikkatleri üzerine çekti.Büyük ekranı bir telefon ve 1000 TL altı bir telefon olduğu için bütçeyede hitap etmektedir.General Mobile’ın diğer 1000 TL altı telefonu olan ile arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyor musunuz?

GM 8 modeli 999 TL’den satışa sunuldu.GM 6 modeli ise 799 TL’den satılmaktadır.Aralarındaki bu 200 TL’lik fark konusuna değinmek istiyoruz.Aslında sizlere GM 8 ile GM 6 arasındaki farkları uzun uzun yazabilirdik.Fakat sıkılacağınızı tahmin ettiğimiz için size tablo hazırlamak istedik.Bu sayede sizin için önemli olan kriterleri rahatlıkla görebilirsiniz.GM 8 modeli bugüne kadar General Mobile’ın üretmiş olduğu en büyük ekranlı telefonudur.Eskiden büyük telefonlar fazla rağbet görmezken, artık büyük ekranlı telefonlara olan talep her geçen gün artmaktadır.Bunun sebebi olarak ise oyun,video,film derken büyük ekran cazip gelmektedir.

Diğer özelliklerine baktığımızda da üç aşağı beş yukarı aynı diyebiliriz.Dikkat çeken bir fark ise 4.5G destekleridir.GM 6’da CAT 4 saniyede 150 Mbps, GM 8’de CAT 7 saniyede 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.GM 8’de ön kamera olarak 13 megapiksellik bir kamera tercih edilirken, GM 6 modelinde 8 Megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.Özçekim kameralarına dikkat edenler için yazmak istedik.

Sonuç olarak baktığımızda tahminimizde 200 TL’lik farkın ağırlığı ekran boyutuna kayacak gibi duruyor.Eğer telefon ekranına dikkat eden biriyseniz alınabilir.Ama benim için 200 TL çok önemli ve ekran boyutu farketmez diyorsanız GM 6’yı tercih edebilirsiniz.

 General Mobile 6General Mobile 8
Ekran Boyutu5.0 İnç5.7 İnç
Ekran/Gövde Oranı67.13 %74.79 %
Ağırlık150 Gr152 Gr
Arka Kamera13 MP13 MP
Ön Kamera8 MP13 MP
Dahili Hafıza32 GB32 GGB
RAM3 GB3 GB
CPU Çekirdeği4 Çekirdek8 Çekirdek
CPU Frekansı1.5 GHz1.4 GHz
Ekran Çözünürlüğü720x1280 (HD) Pixel720x1440 (HD+) Pixel
Batarya Kapasitesi3000 mAh3075 mAh
Değiştirebilir BataryaEvetHayır
4.5G DesteğiCAT 4CAT 7
RadyoVarVar
Fiyatı799 TL999 TL
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1 Comment

  1. Tekkeli

    11 Şubat 2018 at 11:35

    Ben 200 TL farkı veririm. Artık paso video izliyorum

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