GM 8 ile GM 6 farkları konusunda sizlere bir yazı yazmak istedik.

General Mobile son çıkardığı GM 8 modeli ile dikkatleri üzerine çekti.Büyük ekranı bir telefon ve 1000 TL altı bir telefon olduğu için bütçeyede hitap etmektedir.General Mobile’ın diğer 1000 TL altı telefonu olan GM 6 ile arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyor musunuz?

GM 8 modeli 999 TL’den satışa sunuldu.GM 6 modeli ise 799 TL’den satılmaktadır.Aralarındaki bu 200 TL’lik fark konusuna değinmek istiyoruz.Aslında sizlere GM 8 ile GM 6 arasındaki farkları uzun uzun yazabilirdik.Fakat sıkılacağınızı tahmin ettiğimiz için size tablo hazırlamak istedik.Bu sayede sizin için önemli olan kriterleri rahatlıkla görebilirsiniz.GM 8 modeli bugüne kadar General Mobile’ın üretmiş olduğu en büyük ekranlı telefonudur.Eskiden büyük telefonlar fazla rağbet görmezken, artık büyük ekranlı telefonlara olan talep her geçen gün artmaktadır.Bunun sebebi olarak ise oyun,video,film derken büyük ekran cazip gelmektedir.

Diğer özelliklerine baktığımızda da üç aşağı beş yukarı aynı diyebiliriz.Dikkat çeken bir fark ise 4.5G destekleridir.GM 6’da CAT 4 saniyede 150 Mbps, GM 8’de CAT 7 saniyede 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.GM 8’de ön kamera olarak 13 megapiksellik bir kamera tercih edilirken, GM 6 modelinde 8 Megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.Özçekim kameralarına dikkat edenler için yazmak istedik.

Sonuç olarak baktığımızda tahminimizde 200 TL’lik farkın ağırlığı ekran boyutuna kayacak gibi duruyor.Eğer telefon ekranına dikkat eden biriyseniz alınabilir.Ama benim için 200 TL çok önemli ve ekran boyutu farketmez diyorsanız GM 6’yı tercih edebilirsiniz.

General Mobile 6 General Mobile 8 Ekran Boyutu 5.0 İnç 5.7 İnç Ekran/Gövde Oranı 67.13 % 74.79 % Ağırlık 150 Gr 152 Gr Arka Kamera 13 MP 13 MP Ön Kamera 8 MP 13 MP Dahili Hafıza 32 GB 32 GGB RAM 3 GB 3 GB CPU Çekirdeği 4 Çekirdek 8 Çekirdek CPU Frekansı 1.5 GHz 1.4 GHz Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD) Pixel 720x1440 (HD+) Pixel Batarya Kapasitesi 3000 mAh 3075 mAh Değiştirebilir Batarya Evet Hayır 4.5G Desteği CAT 4 CAT 7 Radyo Var Var Fiyatı 799 TL 999 TL

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