GM 8 ekran görüntüsü alma (Resimli)

Günümüzde artık akıllı telefonların sayesinde not alma özelliği pek kullanılmıyor.

İşimize gelen en kolay yöntem ise ekran görüntüsü alma özelliğidir.GM 8 ekran görünütü alma konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

GM 8 modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra birçok kişi bu telefona ilgi gösterdi.1000 TL altı olduğu için ve cebe hitap ettiği için teknik özellikleri detaylıca araştırılıyor.GM 8 modelinde ekran görüntüsü almak için ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutunuz.Deklanşör sesi geldikten sonra tuşları bırabilirsiniz. Alınan ekran görüntüsü bildirim ekranında gözükecektir.Eğer isterseniz alınan görüntüyü düzenleyebilir veya anlık olarak sosyal medya uygulamalarında tek tuş ile paylaşabilirsiniz.Aldığınız ekran görüntüsü galeri kısmında bulunmuyor.Daha önce GM modeli kullanmadıysanız Galeri klasörünü arayabilirsiniz.Aldığınız ekran görüntüsü Fotoğraflar bölümünde yer almaktadır.

Daha önceki konularımıza baktığımızda genellikle ekran görüntüsünü alınmıyor yorumları geliyor.GM 8 ekran görüntüsü almak için aynı anda tuşlara basılı tutmanız gerekmektedir.Eğer aynı anda basmanız malesef Screen Shot alamazsınız.

Yinede herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize çekinmeden yorum yazabilirsiniz.

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