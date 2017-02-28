GM 6 yorumları ve teknik özellikleri

GM 6 özellikleri hakkında bilgi arıyorsanız ve yorum yapmak istiyorsanız buyrun….

General Mobile markası şüphesiz son yılların en çok ses getiren modellerini ürettiğini söyleyebiliriz.Özellikle Android işletim sisteminin en yeni sürümüne hemen ulaştığı için her zaman bir çıt daha ön planda durmaktadır.General Mobile’ın yeni amiral gemisi modeli GM 6 resmi olarak tanıtıldı.Bu telefonun özellikleri uzun zamandır merakla bekleniyordu.General Mobile,tüm telefonlarda üst seviye performans ve uygun fiyat ile kullanıcılara hitap ediyordu.İsterseniz GM 6 teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu ekran 2.5D ile kenarları yuvalanmış olarak sizlere daha güzel bir görüntü sunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 3000 mAh’lık bir batarya kapasitesi görmekteyiz.Ayrıca bu modelin bataryası çıkartılabilir ve hızlı şarj desteğide sunmaktadır.GM 6 Plus’ta 13 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik ön flaşlı selfie kamerası bulunmaktadır.İşlemci performansına baktığımızda ise 4 çekirdekli 1.5 GHZ hızında çalışan MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefo olduğunu belirtelim.32 GB‘lık dahili depolama hafızasının yanında ekstra takılabilen microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G desteği sunan GM 6 modeli Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile yüklü olarak gelecektir.4.5G desteği olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Ayrıca GM 6 modelinde parmak izi okuyucu sensörü bulunmaktadır.

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