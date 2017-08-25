General Mobile modelleri uygun fiyatlı ve performanslı modelleri ile ülkemizde çok fazla talep görmektedir.
Bildiğiniz üzere General Mobile Android One modelinden sonra GM 5 Plus modeli oldukça fazla kullanıcıya ulaştı.General Mobile’ın yeni modeli olan GM 6 çıktıktan sonra gözler GM 6 Plus duyurusunu beklemektedir.
GM 6 Plus hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi bilgi yoktur.GM 6 Plus gelmesini bekleyen birçok kişi bulunuyor.
GM 6 Plus teknik özellikleri konusunda açtığımız daha önceki konuya güzel yorumlar gelmektedir.Teknik özelliklerin iyi olması durumunda ise 5 Plus kullanıcıları düşünmeden bu modeli alacak gibi gözükmektedir.
Teknoscrool.com olarak GM 6 Plus yorumları konusunda bir sayfa açmak istedik.Bu sayfamızda beklentilerinizi bize yorum yazarak paylaşırsanız çok memnun oluruz.
GM 6 Plus özellikleri konusunda bizim beklentilerimiz şöyle;
5.5 inç AMOLED ekran,
4 GB RAM
Parmak izi okuyucusu,
Çerçevesiz tasarım,
En az CAT 6,
4000 mAh’lık batarya,
Radyo (büyük ihtimalle olmaz)
MicroSD hafıza kartı desteği,
16 MP arka kamera
13 MP ön kamera