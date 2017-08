General Mobile modelleri uygun fiyatlı ve performanslı modelleri ile ülkemizde çok fazla talep görmektedir.

Bildiğiniz üzere General Mobile Android One modelinden sonra GM 5 Plus modeli oldukça fazla kullanıcıya ulaştı.General Mobile’ın yeni modeli olan GM 6 çıktıktan sonra gözler GM 6 Plus duyurusunu beklemektedir.

GM 6 Plus hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi bilgi yoktur.GM 6 Plus gelmesini bekleyen birçok kişi bulunuyor.

GM 6 Plus teknik özellikleri konusunda açtığımız daha önceki konuya güzel yorumlar gelmektedir.Teknik özelliklerin iyi olması durumunda ise 5 Plus kullanıcıları düşünmeden bu modeli alacak gibi gözükmektedir.

Teknoscrool.com olarak GM 6 Plus yorumları konusunda bir sayfa açmak istedik.Bu sayfamızda beklentilerinizi bize yorum yazarak paylaşırsanız çok memnun oluruz.

GM 6 Plus özellikleri konusunda bizim beklentilerimiz şöyle;

5.5 inç AMOLED ekran,

4 GB RAM

Parmak izi okuyucusu,

Çerçevesiz tasarım,

En az CAT 6,

4000 mAh’lık batarya,

Radyo (büyük ihtimalle olmaz)

MicroSD hafıza kartı desteği,

16 MP arka kamera

13 MP ön kamera

(1 votes, average: 4,00 out of 5)

votes, average:out of 5)