GM 6 Plus özellikleri (Beklentilerimiz)

GM 6 modelinden sonra sıra GM 6 Plus’a geldi.GM 5 Plus’a göre daha iyi bir telefon olacak.Peki beklentiler nasıl?

Geçtiğimiz günlerde GM 6 modeli resmi olarak tanıtıldı.GM 6 modeli özellik konusunda çok yüksek değil.Zaten General Mobile,üst segment telefonlarını Plus olarak tanıtmaktadır.GM 6 modeli tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları GM 6 Plus modelinin ne zaman tanıtılıp tanıtılmayacağını merak etmektedir.Teknoscrool olarak uzun zamandır GM 5 Plus kullanıcısıyız ve özellikleri konusunda oldukça memnun olduğumuzu belirtelim.GM 6 Plus özellikleri konusunda araştırma yaptığımızda malesef dedikodu niteliğinde bile bilgi bulamıyoruz.Teknoscroo olarak GM 6 Plus’ta beklentilerimizi yazmak istedik.

5.7 inçlik IPS LCD ekran,

2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti,

4 GB RAM (tadından yenmez) ama 3 GB RAM’de yeterli olur.

Parmak izi okuyucusu (GM 6 modelinde olduğu için kesin olacak)

4000 mAh’lık bir batarya,

MicroSD hafıza kartı desteği (kesin olur)

En az 32 GB dahili depolama hafızası (Beklentimiz 64 GB)

GM 5 Plus’ta CAT 7 4.5G teknolojisi bu modelde de yeterli olur.

Radyo,

16 MP arka kamera

13 MP ön kamera

Yukarıda yazan özellikler tamamen bizim (gönlümüzden) içimizden geçen özellikler olduğunu belirtelim.Sizin beklediğiniz özellikler olursa bize yorum yazarak belirtiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)