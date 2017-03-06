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GM 6 Plus özellikleri (Beklentilerimiz)

tarafından 6 Mart 2017 Tarihinde eklendi

GM 6 modelinden sonra sıra ’a geldi.GM 5 Plus’a göre daha iyi bir telefon olacak.Peki beklentiler nasıl?

gm 6 plus

Geçtiğimiz günlerde GM 6 modeli resmi olarak tanıtıldı.GM 6 modeli özellik konusunda çok yüksek değil.Zaten General Mobile,üst segment telefonlarını Plus olarak tanıtmaktadır.GM 6 modeli tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları GM 6 Plus modelinin ne zaman tanıtılıp tanıtılmayacağını merak etmektedir.Teknoscrool olarak uzun zamandır GM 5 Plus kullanıcısıyız ve özellikleri konusunda oldukça memnun olduğumuzu belirtelim.GM 6 Plus özellikleri konusunda araştırma yaptığımızda malesef dedikodu niteliğinde bile bilgi bulamıyoruz.Teknoscroo olarak GM 6 Plus’ta beklentilerimizi yazmak istedik.

  • 5.7 inçlik IPS LCD ekran,
  • 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti,
  • 4 GB RAM (tadından yenmez) ama 3 GB RAM’de yeterli olur.
  • Parmak izi okuyucusu (GM 6 modelinde olduğu için kesin olacak)
  • 4000 mAh’lık bir batarya,
  • MicroSD hafıza kartı desteği (kesin olur)
  • En az 32 GB dahili depolama hafızası (Beklentimiz 64 GB)
  • GM 5 Plus’ta CAT 7 4.5G teknolojisi bu modelde de yeterli olur.
  • Radyo,
  • 16 MP arka kamera
  • 13 MP ön kamera

Yukarıda yazan özellikler tamamen bizim (gönlümüzden) içimizden geçen özellikler olduğunu belirtelim.Sizin beklediğiniz özellikler olursa bize yorum yazarak belirtiniz.

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