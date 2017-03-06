GM 6 Plus özellikleri (Beklentilerimiz)

GM 6 modelinden sonra sıra GM 6 Plus’a geldi.GM 5 Plus’a göre daha iyi bir telefon olacak.Peki beklentiler nasıl?
Geçtiğimiz günlerde GM 6 modeli resmi olarak tanıtıldı.GM 6 modeli özellik konusunda çok yüksek değil.Zaten General Mobile,üst segment telefonlarını Plus olarak tanıtmaktadır.GM 6 modeli tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları GM 6 Plus modelinin ne zaman tanıtılıp tanıtılmayacağını merak etmektedir.Teknoscrool olarak uzun zamandır GM 5 Plus kullanıcısıyız ve özellikleri konusunda oldukça memnun olduğumuzu belirtelim.GM 6 Plus özellikleri konusunda araştırma yaptığımızda malesef dedikodu niteliğinde bile bilgi bulamıyoruz.Teknoscroo olarak GM 6 Plus’ta beklentilerimizi yazmak istedik.
Yukarıda yazan özellikler tamamen bizim (gönlümüzden) içimizden geçen özellikler olduğunu belirtelim.Sizin beklediğiniz özellikler olursa bize yorum yazarak belirtiniz.