Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / GM 6 Plus beklentileri

GM 6 Plus beklentileri

tarafından 15 Ocak 2018 Tarihinde eklendi

General Mobile akıllı telefon dünyasında etkili modelleri ile kendisinden çok söz ettirmektedir.

Uygun fiyat ve performansı bir arada sunduğu için ülkemizde GM modellerine ilgi oldukça artmaktadır.General Mobile son modeli GM 6 uzun bir zaman önce tanıtıldı.Henüz bu telefonun üstüne yeni bir model daha gelmedi.GM 6 modelinden sonra gözlerimiz ‘ın tanıtılmasındadır.Teknoloji dünyasına hakkında malesef net bilgi bulunmuyor.Ne zaman tanıtılacağı konusunda elle tutulacak herhangi bir bilgide yok diyebiliriz.

GM 6 modeli teknik özellik konusunda GM 5 Plus’tan düşük kaldığı için asıl donanımın GM 6 Plus ‘ta olacağını düşünüyoruz.Daha önce açtığımız bir yazıda GM 6 Plus yorumları hakkında kişisel beklentilerimizi belirttik.Sizlerden de bu yazıya yorumlar bekliyoruz.

General Mobile’da 300 TL’lik bir indirim başladı.Sosyal medyada bu indirimin sebebi yakında GM 6 Plus’ın tanıtılacağı yönünde dedikodular gezmektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir