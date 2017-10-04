GM 6 Lifecell ve GM 6 farkları

GM 6 Lifecell ve GM 6 farklılıkları konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz

GM 6 Lifecell modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra normal GM 6 almayı düşünenler acaba arasında herhangi bir fark var mı yok mu diye merak etmektedir.Teknoscrool olarak bu iki telefonu uzun süre karşılaştırmak yerine sadece aralarındaki farkları size yazmak istiyoruz.

İlk olarak hatırlatmak istiyoruz ki GM 6 Lifecell fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.GM 6 fiyatı ise 1099 TL civarlarında satılmaktadır.Gelelim farklara;

GM 6 modelinde 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken GM 6 Lifecell modelinde 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor.GM 6’da 3 GB RAM, GM 6 Lifecell modelinde 2 GB RAM yer almaktadır.Diğer tüm özelliklere baktığımızda herşeyin aynı olduğunu görmekteyiz.Farklara baktığımızda performans yönünden hafif bir fark ve dahili depolama hafızası farkı bulunmaktadır.GM 6 Lifecell fiyatı açıklandığında iki telefon arasında kararsız kalıp kalmama konusu daha net olacaktır.

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