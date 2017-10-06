GM 6 Lifecell teknik özellikleri açıklandı

General Mobile markası akıllı telefon sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Uygun fiyatlı ve performanslı modelleri ile hemen hemen her modeli çok tutulmaktadır.GM 6 Lifecell modeli televizyon reklamlarında çıktıktan sonra bir ziyaretçimiz bize teknik özellikleri hakkında bilgi vermemizi istemiştir.

GM 6 Lifecell modeli 5 inçlik ideal büyüklükte bir ekrana sahiptir.294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir HD IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu telefonu 3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.Ayrıca bataryasının değiştiğinide hatırlatmak istiyoruz.GM 6 Lifecell kamerasına geçtiğimizde ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamerası yer alıyor.Performans konusunda ise 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga seti ile donatılmıştır.2 GB RAM ile oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

4.5G olarak ise CAT 4 ile saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.GM 6 Lifecell modelinde radyo özelliğininde olduğunu belirtelim.Parmak izi okuyucusu ile oldukça donanımlı bir telefon olduğu ilk bakışta net olarak gözükmektedir.GM 6 Lifecell fiyatı netleşmediği için alınıp alınmama konusunda bilgi veremiyoruz.Fakat 1000 TL civarında olursa kesinlikle incelemeniz bir modeldir.

GM 6 Lifecell yorumlarınızı bekliyoruz.

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