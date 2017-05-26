GM 6 kılıfları ve ekran koruyucuları heyecanla bekleniyor

General Mobile uygun fiyat ve performanslı telefonları çıkarmaya son sürat devam ediyor.GM 6 resmi olarak tanıtıldıktan sonra telefon almayı severler incelemeye şimdiden başladı.

GM 6’nın satış fiyatı 1069 TL tek hatlı ve 1099 TL çift hatlı olarak açıklandı.Akıllı telefonlar narin cihazlar olduğu için ekran koruma ve kılıf ile kullanmak gerekmektedir.Bir ziyaretçimiz GM 6 kılıflarının olup olmadığını sormuştur.GM 6 henüz yeni tanıtılan bir model olduğu için GM 6 kılıfları ve GM 6 ekran koruyucu aksesuarları piyasaya çıkmadı.

Zaten orjinal GM 6 kılıfları olmayacağı için mecburen kaliteli aksesuar markalarını tercih ediniz.GM 6 2.5D kavisli ekran olduğu olduğu için ekran koruyucuda tamamen kenarlarını kaplayan ekran koruyucu olmayacaktır.GM 5 Plus modeline takılan ekran koruyucuları yan tarafları kapatmamaktadır.Bakalım bu sefer GM 6 ekran koruyucuları nasıl olacak göreceğiz.

GM 6’nın ekran boyutu 5 inç, GM 5 modelide 5 inç olduğu için aksesuarların birbirine uyumlu olabileceğini düşünürseniz yanılırsınız.GM 6 modeli, GM 5’e göre daha uzun,daha geniş ve daha incedir.

İlerleyen zamanlarda aksesuarlar çıktıkça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)