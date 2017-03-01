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GM 6 ile GM 5 farkları

tarafından 1 Mart 2017 Tarihinde eklendi

General Mobile yeni modeli ’yı resmi olarak tanıttıktan sonra bu telefonu almak isteyenler ile karşılaştırmak istemektedir.

gm 5 ile gm 6 farkları

Teknoscrool.com olarak sizlere GM 6 ile GM 5 arasındaki farklardan kısaca bahsetmek istiyoruz.GM 6 resmi olarak teknik özellikleri tanıtıldı fakat satış fiyatı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.Fiyat konusu netleştikten sonra bu konu üzerinden ekstradan sizleri bilgilendireceğiz.

GM 6 ile GM 5 arasındaki farkları sizlere uzun uzun yazmak isterdik fakat hem okumaktan sıkılacağınız için hem de ayırması zor olacağı için basit bir tablo hazırlamak istedik.Bu sayede iki telefon arasındaki farkları daha net bir şekilde ayırt edebilir ve tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

  GM 5             GM 6

Ekran boyutu              5.0 inç              5.0 inç
Ekran/Gövde              Yüzde  70.33   Yüzde 67.13
Ağırlık                          135 Gram         150 Gram
Arka kamera               13 MP               13 MP
Ön kamera                  5 MP                 8 MP
Dahili Depolama       16 GB                32 GB
Bellek (RAM)             2 GB                  3 GB
Çekirdek                     4 çekirdek        4 çekirdek
Batarya                       2500 mAh        3000 mAh
Piksel                          294 PPI             294 PPI
Değişir Batarya        Var                      Var
CPU Frekansı            1.2 GHZ             1.5 GHZ
Hafıza Kartı              Var                      Var
4.5G Desteği             CAT 4                  CAT 4
Parmak İzi                Yok                      Var
Radyo                        Var                       Var
Fiyat                           699 TL               Belli Değil

Sonuç olarak baktığımızda GM 6’nın performansa yönelik olarak iyi olduğunu görmekteyiz.Eğer aralarında fiyat farkı çok fazla olmazsa tabiki GM 6 tercih edilmelidir.Tabi GM 6’nın fiyatı bu konuda çok önemli.

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