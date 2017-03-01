GM 6 ile GM 5 farkları

General Mobile yeni modeli GM 6’yı resmi olarak tanıttıktan sonra bu telefonu almak isteyenler GM 5 ile karşılaştırmak istemektedir.

Teknoscrool.com olarak sizlere GM 6 ile GM 5 arasındaki farklardan kısaca bahsetmek istiyoruz.GM 6 resmi olarak teknik özellikleri tanıtıldı fakat satış fiyatı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.Fiyat konusu netleştikten sonra bu konu üzerinden ekstradan sizleri bilgilendireceğiz.

GM 6 ile GM 5 arasındaki farkları sizlere uzun uzun yazmak isterdik fakat hem okumaktan sıkılacağınız için hem de ayırması zor olacağı için basit bir tablo hazırlamak istedik.Bu sayede iki telefon arasındaki farkları daha net bir şekilde ayırt edebilir ve tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

GM 5 GM 6

Ekran boyutu 5.0 inç 5.0 inç

Ekran/Gövde Yüzde 70.33 Yüzde 67.13

Ağırlık 135 Gram 150 Gram

Arka kamera 13 MP 13 MP

Ön kamera 5 MP 8 MP

Dahili Depolama 16 GB 32 GB

Bellek (RAM) 2 GB 3 GB

Çekirdek 4 çekirdek 4 çekirdek

Batarya 2500 mAh 3000 mAh

Piksel 294 PPI 294 PPI

Değişir Batarya Var Var

CPU Frekansı 1.2 GHZ 1.5 GHZ

Hafıza Kartı Var Var

4.5G Desteği CAT 4 CAT 4

Parmak İzi Yok Var

Radyo Var Var

Fiyat 699 TL Belli Değil

Sonuç olarak baktığımızda GM 6’nın performansa yönelik olarak iyi olduğunu görmekteyiz.Eğer aralarında fiyat farkı çok fazla olmazsa tabiki GM 6 tercih edilmelidir.Tabi GM 6’nın fiyatı bu konuda çok önemli.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)