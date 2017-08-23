GM 6 ekran görüntüsü alma (Basit yöntem)

Akıllı telefonların bizlere sağladığı en güzel kolaylığı kesinlikle ekran görüntüsü alma işlemidir.

Günlük işlemlerimizde not almak yerine artık ekran görüntüsü alarak işlerimizi basitleştiriyoruz.Hüseyin Akgün isimli bir ziyaretçimiz GM 6 modelini yeni aldığını ve ekran görüntü nasıl alınabileceği konusunda destek istemiştir.

GM 6 modeli yeni çıkmasına rağmen oldukça ilgi gören bir model oldu diyebiliriz.Konumuzun hemen sonunda GM 6 özelliklerine ulaşabilirsiniz.

GM 6 modelinde ekran görüntüsü almak için ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutunuz.Deklanşör sesi geldikten sonra tuşları bırabilirsiniz.ALınan ekran görüntüsü bildirim ekranında gözükecektir.Eğer isterseniz alınan görüntüyü düzenleyebilir veya anlık olarak sosyal medya uygulamalarında tek tuş ile paylaşabilirsiniz.

Eğer yaşadığınız herhangi bir sorun olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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