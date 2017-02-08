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GM 5 Plus’a yeniden başlat geldi

tarafından 8 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

modeli bildiğiniz üzere Android One kapsamında ilk güncellemeleri almaya başladı.

gm 5 plus güncelleme

General Mobile GM 5 Plus için Android 7.1.1 güncellemesi ile birkaç yeni özellikler sizleri bekliyor.General Mobile resmi Instagram sayfasında da yer alan bilgiye göre Android 7.1.1 yazılım güncellemesi GM 5 Plus modelleri için dağıtıma başlandı. yolu ile kablosuz olarak telefonunuza indirebliyorsunuz.11 Şubat 2017 tarihine kadar tüm telefonlara ulaşacak.77 MB boyutunda olan bu ile Güç tuşu şu anda sadece kapat seçeneğine sahip.

Bu güncelleme ile yeniden başlatma özelliği de güç tuşu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

GM 5 Plus’un almış olduğu Android 7.1.1 güncelleme sonrası yorumlarınızı bekliyoruz.

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