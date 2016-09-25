GM 5 Plus zil sesi müziği nasıl değiştirilir?

GM 5 Plus modelinde zil sesi değiştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

GM 5 Plus ile ilgili sorunlarınızı ve çözümleri sizlere elimizden geldiği kadar cevaplamaya devam ediyoruz.General Mobile’ın en popüler telefonu olarak gösterilen GM 5 Plus, hem donanımı hem tasarımı ile büyük beğeni toplamaktadır.

GM 5 Plus modeli donanım olarak 2000 TL civarlarındaki telefonlardan çok daha iyidir.Tabi GM 5 Plus’ın dezavantajları bulunmaktadır.Bunlardan en önemli iki eksik ise telefonda galeri bulunmaması ve zil sesini değiştirmektir.

GM 5 PLUS’ta zil sesi değiştirme ve müzik çalar nasıl kullanılır?

Bu modelde direk olarak zil sesini değiştiremiyorsunuz. Google Play store’dan ES dosya yöneticisini indiriyoruz. Uygulamaya girip ana sayfadan müziği seçiniz. Zil sesi yapmak istediğimiz müziği seçiyoruz ve sağ ust köşedeki 3 noktaya tıklayalım.Oradaki zil sesi yap seçeneğine tıklıyoruz 3 seçenek çıkıyor. “Zil sesi-Alarm sesi-Bildirim sesi” Yapmak istediğinizi seçiyorsunuz.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz…

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