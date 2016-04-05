GM 5 Plus yorumları nasıl?

GM 5 Plus yorumları neler? GM 5 Plus nasıl bir telefon
GM 5 Plus telefonu hem donanımı hem tasarımı ile büyük ilgi gördü.Şimdiden bir çok kişi bu telefon hakkında incelemeler yapmaya başladı.GM 5 Plus telefonunda yekpare metal kasa tasarımı ile geliyor.4 farklı renk seçeneği ile gelecek olan bu modelde selfie çekmeyi severler için 13 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Ayrıca ön kamerada otofokus ve flaş desteğide yer alıyor.Arka kamerasıda 13 megapiksel olan bu telefon 4.5G uyumlu olduğu için bir çok kişi almak isteyecek.Ayrıca GM 5 Plus telefonu saniyede 300 MB’lık bir indirme hızı sunacak.
GM 5 Plus telefonu Türkiye’ye ne zaman gelecek diye bir çok kişi araştırmalar yaparken General Mobile resmi facebook sayfasında yapılan açıklamada tam tarih olarak bilgi verilmedi fakat Nisan 2016’da geleceği duyuruldu.
GM 5 Plus Türkiye Fiyatı ne kadar_
GM 5 Plus Türkiye satış fiyatı 999 TL olarak açıklandı.Üstün özellikleri ve 1000 TL altı telefon almak isteyenlere hitap eden bu telefon hakkında görüşleri okuyabilirsiniz.
GM 5 Plus hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.Ayrıca anketimize katılarak GM 5 Plus’a ilginin ne kadar olabileceğini göreceğiz.
başarılı
28 Mart 2016 at 07:20
Harika bir telefon. 4.5g hızı çok çok iyi
murat
16 Nisan 2016 at 11:05
10 nuumara bir telefon
tunçer
20 Mayıs 2016 at 19:41
dün aldım mükemmel hiç düşünmeyin ön yargıları bırakın…….
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Enes
1 Haziran 2016 at 23:41
Pil ömrü sizce nasıl bana göre hızlı bitiyor gm 5 plus kullanicisiyim
Teknoloji
2 Haziran 2016 at 10:29
Enes bey ne kadar gidiyor acaba?
hüseyin
16 Haziran 2016 at 12:23
bende kullanıyorum güzel ama.
kamera ekranı (foto çekme ekranı)küçük?
menüsündeki tema değiştiremiyorum?
galeri veya dosya yöneticisi yok yada bulamadım?
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Alican
8 Temmuz 2016 at 22:30
Kamerada selfi cekerken fotoğraf tersine dönüyor buna bir çözüm varmı birde gm5 plus in ikinci durumu varmis fark nedir
fiktiye tunc
13 Temmuz 2016 at 12:40
bu nasil iyrenc bir telefon dun aldim sarja taktim deyi erifi ya
ben
22 Temmuz 2016 at 06:35
tavsiye edebilirim.sim 1 de 4,5 g uyumlu sim istedi. diğeri çalışmadı .ekran koruyucu cam için biraz sıkıntı var.şarjı bana yeterli bir günü çıkartıyor.ama çok kullanıyorum.ve kısa sürede dolması guzel
Ks
4 Ağustos 2016 at 21:08
Telefona işkenmiş bir galeri, resimlerin toplu bir şekilde bulunduğu bir yer olmadığından; google drive daki fotoğraflara bile herhangi bşr uygulamadan ukaşabiliyorsunuz. Ben galerimin gizli kalmasından yanayım. Tam bir işgence.
cengizhan
4 Eylül 2016 at 15:12
bende kullanıyorum sadece galeri sorunu var ve bazı resim programlarıyla çektiğim resimler googlenin fotoğraflar uygulamasında bulunmuyor
cengizhan
4 Eylül 2016 at 15:12
güzel bir telefon
sena
16 Eylül 2016 at 20:43
galerisi yok tamam fotograflar bölümü var. ona da tamam ama sd karttan fotograflara aktarılar resimler silinmiyor. keşke galerisi olsaymış yani . biraz sıkıntı
Üstün
17 Eylül 2016 at 12:38
Telefon güzelde dokunmatik ekranında bi sıkıntı var,parmağın herhangi bir uygulamanın üzerine gitse hemen o uygulamayı acıyor bide galeri yok buna nasıl bi çözüm bulabilirim.
Teknoloji
17 Eylül 2016 at 14:23
Merhabalar,
Galeri uygulaması olmadığı için yerine ” fotoğraflar ” bölümü mevcuttur.GM 5 Plus’ta dokunmatik ekranı sıkıntısını en çok desen kilidi açarken karşılaşıyoruz.
Sahika
17 Eylül 2016 at 20:19
Daha yeni kullaniciyim diğer telefonlardan çok farklı çok eksik alışmak zor tavsiye etmiyorum her istediğinizi kendiniz yüklemek zorundasınız
Üstün
19 Eylül 2016 at 20:27
Desen ekranını kullanmıyorum zaten.demek istediğim parmağımla telefonda nerenin üstüne denk gelirse oraya giriyor,dokunma süresini orta ve uzun süreli yaptıysamda fayda etmedi.çok kötü bi dokunmatik ekranı var ve 16.09.2016 tarihinde aldım yani dört günlük telefon ve GM arıyorum teknik servise gönderin diyorlar,dört günlük telefon hiç servise verilirmi? fiyatı ve özellikleri kağıt üzerinde çok iyi görünsede kesinlikle tavsiye etmiiyeceğim bi telefon markasıdır
Faik
23 Eylül 2016 at 20:13
Bende dokunmatik sorunu yaşıyorum. Tlf daha 10 gunlk. Nerdeyse msj yazamıyorum. Harfler ya yanlış yada bi kaç kez basılıyor. Üstteki bildirimde kendi kendine aşağı inip duruyor. Şuan hic memnun değilim 🙁
İlkay
24 Eylül 2016 at 00:26
GM5 plus d kullanicisiyim telefon ekran koruyucu ile kullanmak çok zor stabil bir ekrana sahip.
Sorunlar ;
1 : Şarj
2 : Ekran
3 : Galeri olmaması
4 : Ses efekt leri net olmaması
5 : Basir bir üst bolaga sahip ( Pil göstergesi,çe kim gücü )
Umarım güncelleme sonrası bu sorunlar kalkar
Tasarım olarak hoş zarif 1000tlye uygun
Ram 3GB, Hafıza 32 Gb 3100mhz
Teknoloji
25 Eylül 2016 at 17:29
Faik bey bizde bu sorunu yaşadık servise gönderdik ve yenisi gelecek.
Ahmet
25 Eylül 2016 at 20:11
Valla işletim sistemi çok kotu discovery2 deki işletim sistemi çok güzel özellikle akıllı jest ler menüsü çok guzeldi bunu bildirmek bir yama yaparlarmi
ümit çölük
4 Ekim 2016 at 20:48
cektiğimz resimleri pc ye nasıl aktaracağız telefonda resimler var yolunu biliyoruz ama pc den resimleri göremiyoruz kopyalamayamıyoruz
Teknoloji
4 Ekim 2016 at 22:53
Ümit bey,
USB kablosunuz bilgisayara taktığınızda telefonunuzdan taşınabilir bellek seçmelisiniz.Daha sonra gözükecektir.
Kaan
22 Ekim 2016 at 17:10
Yorumlara bakanlar bence kötü yorumları hiç okumayın bu tlf çok iyi bence alın.
Osman
27 Ekim 2016 at 22:48
Galeri olmaması başlıca bir sorun daha 2 gün oldu alalı telefon donuyor rehberde silmek istediğiniz numaraları tek tek silmek zorunda kalıyorsunuz çok eksik var yazmakla bitmez güzel tarafı ince kibar ve hızlı
sena
13 Kasım 2016 at 11:39
Galeri olmaması zaten çok kötü bir de üstüne sildiğim resimler geri geliyor lütfen bir an önce güncelleme ile birlikte telefonun kendi galerisi gelsin!!!!!
Teknoloji
13 Kasım 2016 at 18:46
Sena hanım GM 5’de malesef galeri klasörü yok.Onun yerine mecburen fotoğraflar bölümünü kullanmanız gerekiyor.
Zeynep Efe
10 Aralık 2016 at 20:10
Bi suredir kullanıyorum çok memnunum çözmesi biraz zor telefon
Bir sorum var…. Fotoğrafları silerken çöp kutunuz dolu bu foto silerseniz cihazinizdan ve hesabınızdan kalıcı olarak kaldırılacak diyor…
Ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.
Teknoloji
11 Aralık 2016 at 14:22
Zeynep Hanım
Eğer fotoğraf silmek istiyorsanız Google Fotoğraflar uygulamasında silebilirsiniz.Normal şartlarda sildiğiniz fotoğraflar çöp kutusuna taşınmaktadır.Eğer geri almak isterseniz diye. Ama siz komple silmek istiyorsanız kalıcı olarak silin uyarısını kabul ediniz.
Bilkan
26 Aralık 2016 at 20:30
GM 5 plus telefonun rehberine sürekli adsız icinde isim tel olmayan 200’ū aşkın kişi yüklüyor siliyorum birkaç arama sonrası yine yüklüyor nasıl önlem alabiliriz…