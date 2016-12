GM 5 Plus yorumları nasıl?

GM 5 Plus yorumları neler? GM 5 Plus nasıl bir telefon



GM 5 Plus telefonu hem donanımı hem tasarımı ile büyük ilgi gördü.Şimdiden bir çok kişi bu telefon hakkında incelemeler yapmaya başladı.GM 5 Plus telefonunda yekpare metal kasa tasarımı ile geliyor.4 farklı renk seçeneği ile gelecek olan bu modelde selfie çekmeyi severler için 13 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Ayrıca ön kamerada otofokus ve flaş desteğide yer alıyor.Arka kamerasıda 13 megapiksel olan bu telefon 4.5G uyumlu olduğu için bir çok kişi almak isteyecek.Ayrıca GM 5 Plus telefonu saniyede 300 MB’lık bir indirme hızı sunacak.

GM 5 Plus telefonu Türkiye’ye ne zaman gelecek diye bir çok kişi araştırmalar yaparken General Mobile resmi facebook sayfasında yapılan açıklamada tam tarih olarak bilgi verilmedi fakat Nisan 2016’da geleceği duyuruldu.

GM 5 Plus Türkiye Fiyatı ne kadar_

GM 5 Plus Türkiye satış fiyatı 999 TL olarak açıklandı.Üstün özellikleri ve 1000 TL altı telefon almak isteyenlere hitap eden bu telefon hakkında görüşleri okuyabilirsiniz.

GM 5 Plus hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.Ayrıca anketimize katılarak GM 5 Plus’a ilginin ne kadar olabileceğini göreceğiz.

