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GM 5 Plus rehber nasıl yedeklenir?

tarafından 1 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Android telefonlarda rehber yedeklemi konusunda destek arıyorsanız bu yazımızın size büyük faydası olacaktır.

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Akıllı telefonlara format atmak istediğinizde yada telefon değiştirdiğinizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi ise telefon rehberini taşımaktır.Bir takipçimiz modelinde hakkında desteke istemiştir.Teknoscrool.com olarak aşağıdaki adımları uygulayarak rehberinizin yedeklenmesi konusunda yardımcı olmak istedik.

İlk olarak GM 5 plus modelinde rehber menüsüne giriş yapınız.Telefonun en sağ üst köşesinde 3 nokta üst üste bölümünü göreceksiniz.Buraya bastığınızda açılan ufak pencereden İçe/Dışa aktar sekmesine basınız.Bu işlemden sonra .vcf dosyasına aktar sekmesine bastığınızda telefonunuzdaki kişiler yedeklenmeye başlanacaktır.İşleminiz bittikten sonra rehberinizi yeniden yüklemek istediğinizde ise aynı adımları uygulayarak .vcf dosyasından aktar demeniz yeterli olacaktır.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşınız.Sorununuza hemen çözüm bulalım.

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1 Comment

  1. Osman

    22 Ocak 2017 at 14:07

    Kaydet yazı sı soluk şekilde yani yokmuş gibi basmama rağmen bişey olmuyor

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