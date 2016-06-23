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GM 5 Plus desen kilidini unuttum! Desen kilidi nasıl açılır

tarafından 23 Haziran 2016 Tarihinde eklendi

GM 5 Plus desen kilidi nasıl kırılır?

gm 5 plus desen kilidi nasıl kırılır

GM 5 Plus telefonu üstün özellikleri ve uygun fiyatı ile birçok kişinin favori modeli olduğunu söyleyebiliriz.1000 TL altı alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesini kullanan bir ziyaretçimiz GM 5 Plus desen kilidini unuttuğunu ve nasıl kaldıracağına dair yardım istemiştir.Desen kilidini unuttuğunuz zaman yedek pin şifresini hatırlıyorsanız hiçbir zahmete girmeden kurtabilirsiniz.Eğer yedek PIN şifresinide hatırlamıyorsanız mecburen format atmaktan başka çare bulunmamaktadır.

GM 5 Plus format nasıl atılır?

İlk olarak telefonuzun şarj oranı yüzde 50’den fazla olması gerekmektedir.Aksi takdirde yapılan işlem sırasında telefon kapanırsa daha kötü hasarlara neden olabilirsiniz.

  • Telefonunuzu kapatınız.
  • Kapalı konumda iken Sesi Yükselt tuşuna basılı tutarken Açma (Power) tuşuna basınız.
  • Yatan android resmini görene kadar tuşlara basmaya devam ediniz.
  • Komut yok yazısını gördüğünde Açma (Power) tuşuna basarken bir defa Sesi Yükselt tuşuna basınız.
  • Açılan ekranda Sesi Azalt tuşu yardımı ile Wipe Data/Factory Reset‘i seçip Açma (Power) tuşuna basınız.
  • Açılan ekranda Sesi Azalt tuşu yardımı ile Yes’i seçip Açma (Power) tuşuna basınız.
  • Açılan ekranda Reboot System Now‘ı seçip Açma (Power) tuşuna basınız.
  • General Mobile GM 5 Format Atma işleminiz gerçekleştirilmiştir. Telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanmış olacaktır.
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8 Yorum

  1. Emrah

    14 Ağustos 2016 at 23:35

    Çözüm ekranı gelmiyor sorun orda zaten hiçbir kurtarma seçeneği gelmiyor ekrana

  2. ferat

    23 Eylül 2016 at 19:17

    ALLAH sendne razı olsun akrdeşim işe yradı

  3. Yusuf Mert

    21 Aralık 2016 at 20:28

    Krdş yedek pini yada Google hesabı bilgilerini nereden gireceğiz

  4. Elmas

    8 Ocak 2017 at 14:15

    Format atınca resimler ve numaralar silinecek mi

  5. SahinN

    10 Ocak 2017 at 10:43

    arkadaşlar sistem seçenekleri menüsü gelmiyor ise şu yönetmi uygulayın.
    1- telefonu tam kapatın
    2- güç ve ses açma düğmelerine aynı anda basın. telefon titreyince bırakın.
    3- komut yok hatası çıkacaktır. Güç düğmesine 1 saniye basılı tutun ve ses açma düğmesine basın.
    sistem seçenekleri menüsü açılacaktır.
    4- Wipe Data/Factory Reset seçeneğine ses kısmas düğmesine basarak gelin ve güç düğmesine basarak onaylayın.

  6. Teknoloji

    Teknoloji

    10 Ocak 2017 at 18:23

    Format atılınca herşey silinir

  7. yasemi

    5 Mayıs 2017 at 18:03

    gmailimi bilmiyorum ve format attıktan sonra gmail istedi telefonum hala açılmadı ne yapmam gerekiyor. telefonu tamamen yeni aldığım haline dönüştürebilir miyim ?

  8. Teknoloji

    Teknoloji

    5 Mayıs 2017 at 19:20

    Gmailinizi hatırlamıyorsanız yeniden bir Gmail hesabı açabilirsiniz.Açmadanda işlemlerinize devam edebilirsiniz.Fakat kurulum bittikten sonra uygulama indiremezsiniz.

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