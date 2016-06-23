GM 5 Plus desen kilidini unuttum! Desen kilidi nasıl açılır

GM 5 Plus desen kilidi nasıl kırılır?

GM 5 Plus telefonu üstün özellikleri ve uygun fiyatı ile birçok kişinin favori modeli olduğunu söyleyebiliriz.1000 TL altı alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesini kullanan bir ziyaretçimiz GM 5 Plus desen kilidini unuttuğunu ve nasıl kaldıracağına dair yardım istemiştir.Desen kilidini unuttuğunuz zaman yedek pin şifresini hatırlıyorsanız hiçbir zahmete girmeden kurtabilirsiniz.Eğer yedek PIN şifresinide hatırlamıyorsanız mecburen format atmaktan başka çare bulunmamaktadır.

GM 5 Plus format nasıl atılır?

İlk olarak telefonuzun şarj oranı yüzde 50’den fazla olması gerekmektedir.Aksi takdirde yapılan işlem sırasında telefon kapanırsa daha kötü hasarlara neden olabilirsiniz.

Telefonunuzu kapatınız.

Kapalı konumda iken Sesi Yükselt tuşuna basılı tutarken Açma (Power) tuşuna basınız.

Yatan android resmini görene kadar tuşlara basmaya devam ediniz.

Komut yok yazısını gördüğünde Açma (Power) tuşuna basarken bir defa Sesi Yükselt tuşuna basınız.

Açılan ekranda Sesi Azalt tuşu yardımı ile Wipe Data/Factory Reset‘i seçip Açma (Power) tuşuna basınız.

Açılan ekranda Sesi Azalt tuşu yardımı ile Yes’i seçip Açma (Power) tuşuna basınız.

Açılan ekranda Reboot System Now‘ı seçip Açma (Power) tuşuna basınız.

General Mobile GM 5 Format Atma işleminiz gerçekleştirilmiştir. Telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanmış olacaktır.

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