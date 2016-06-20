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GM 5 Plus Batarya yüzdesi nasıl gösterilir?

tarafından 20 Haziran 2016 Tarihinde eklendi

modelin kalan şarj süresi nasıl rakam ile gösterilebilir.

şarj süresi batarya rakamla

GM 5 Plus modeli satışa çıkalı henüz yeni olmasına rağmen bir çok kullanıcı tarafından büyük beğeni aldığını söyleyebiliriz.1000 TL altı akıllı telefon almayı düşünüyorsanız bu modeli incelemeniz gerekmektedir.General Mobile zaten uygun fiyat ve üst segment performans sunan modelleri ile tanınmaktadır.Bir ziyaretçimiz bize GM 5 Plus pil yüzdesi rakam ile nasıl gösterileceğini merak etmiştir.

Bildirimler penceresini aşağı doğru indirin ve(sağ üst köşedeki dişli) ayarlar düğmesine 5-6 saniye basılı tutun ve bırakın. Daha sonra ayarlar bölümünden en alttaki “Sistem arayüzü ayarlayıcısı” seçeneğine tıklayın ve “pil yüzdesini göster” onay işaretini aktif hale getirin. Artık simgesi içerisinde pil yüzdesini görebilirsiniz.

Eğer bu işle uğraşamam diyorsanız Google Play Store’dan herhangi bir batarya uygulaması indirerek görebilirsiniz.

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2 Yorum

  1. Ferhat ELÇİ

    15 Kasım 2016 at 15:43

    Peki pil yüzdesi gösteriliyor ama pil tasarufunu açtığımızda gosterilmiyor

  2. Abuldubulziddin

    8 Nisan 2017 at 17:31

    EYv bro

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