GM 5 Plus Ahize’de cızırtı sorunu var mı?

GM 5 Plus sorunları ve çözümleri ile ilgi bilgileri paylaşıyoruz.
General Mobile’ın son amiral gemisi modeli olan GM 5 Plus üst segment özellikleri ve fiyatı ile büyük ilgi gördü.1000 TL altında alınabilecek telefonların arasında en iyisi olma yolunda devam eden GM 5 Plus kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.Bir ziyaretçimiz bize GM 5 Plus telefonunda ahizede cızırtı olduğunu ve bu sorunun sadece kendisinde mi yoksa genel bir sorun olup olmadığını merak etmektedir.İnternette araştırdığımızda bu sorun ile karşılaşan çok fazla kişinin olmadığını görmekteyiz.Bu konuyu açarak acaba bu sorunun sadece bir telefondamı yoksa bu sorunu yaşayan başka kişilerin olup olmadığını merak ediyoruz.
Eğer GM 5 Plus ahizede cızırtı sorunu yaşıyorsanız ve sorunu halledip halletmediğinize dair yönteminizi bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.
Gündal Kocabıyık
8 Eylül 2016 at 14:05
Sorun bende de mevcut ve servise göndermeme rağmen sistem güncellemesi yapılıp geri gönderildi sorun devam ediyor.Tiz sesi olan kişilerle konuşurken bariz ince rahatsız edici bi cızırtı geliyor.
Kübra
24 Eylül 2016 at 03:05
Alalı daha iki gün oldu cızırtı sesi geçer diye bekledim hala devam ediyor arada cızırtılı sesi geliyor sonra gidiyor gorsme yprknde aynısı npiym blmyrm
Teknoloji
25 Eylül 2016 at 17:28
Kübra hanım kesinlikle servise götürünüz.
uğur
11 Kasım 2016 at 13:20
telefonu ilk aldığımda (3 ay önce) bendede ahize sorunu vardı ¹haftaya geçti güncelleme sayesinde olabilir 2 hafta önce ekran sararmasından ötürü servise verdim ekran değişti yine ahize sorunu baş gösterdi. arada çıkan güncellemeler yüzünden olmasını ümit ediyorum.
Ömer Koç
29 Ocak 2017 at 13:10
GM 5 kullanıcısıyım. Yeni almış olduğum telefonda görüşme esnasında cızırtı geliyor. Servise götürmeyi düşünüyorum.
Teknoloji
29 Ocak 2017 at 17:51
Götürmenizde fayda var Ömer bey