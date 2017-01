GM 5 Plus Ahize’de cızırtı sorunu var mı?

GM 5 Plus sorunları ve çözümleri ile ilgi bilgileri paylaşıyoruz.

General Mobile’ın son amiral gemisi modeli olan GM 5 Plus üst segment özellikleri ve fiyatı ile büyük ilgi gördü.1000 TL altında alınabilecek telefonların arasında en iyisi olma yolunda devam eden GM 5 Plus kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.Bir ziyaretçimiz bize GM 5 Plus telefonunda ahizede cızırtı olduğunu ve bu sorunun sadece kendisinde mi yoksa genel bir sorun olup olmadığını merak etmektedir.İnternette araştırdığımızda bu sorun ile karşılaşan çok fazla kişinin olmadığını görmekteyiz.Bu konuyu açarak acaba bu sorunun sadece bir telefondamı yoksa bu sorunu yaşayan başka kişilerin olup olmadığını merak ediyoruz.

Eğer GM 5 Plus ahizede cızırtı sorunu yaşıyorsanız ve sorunu halledip halletmediğinize dair yönteminizi bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)