GM 22 Pro yorumları

General Mobile, uygun fiyat ve performans ile yıllardır akıllı telefon almak isteyenlerin tercihi olmaktadır. Bu yazımızda sizlere GM 22 Pro teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

GM 22 Pro ekran özelliklerine baktığımızda bu telefonda 6.78 inçlik IPS LCD ekran teknolojisi bulunuyor. 60 Hz ekran yenileme hızı ve 396 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.

GM 22 Pro batarya özelliklerine geçtiğimizde ise 6.78 inçlik bu modeli 5000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. Hızlı şarj olarak 18 W güç tercih edildiği görülüyor.

Performans bölümünde ise 2.05 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Heli G95 chipset bulunuyor. 8 GB RAM ile oldukça iyi bir performans sağlayacağı gözükmektedir. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken, ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

GM 22 Pro kamera olarak nasıl diyorsanız 108 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 5 MP, üçüncü arka kamera 2 MP ve dördüncü arka kamerası 2 MP çözünürlüğüne sahiptir. 4.5G desteği, radyo. parmak izi okuyucu ve NFC özelliği bulunmaktadır.

GM 22 Pro fiyatı ise 4.999 TL’dir.