Gizli numaradan arama (Türk Telekom,Vodafone ve Turkcell)

Türk Telekom (AVEA),Turkcell ve Vodafone gizli arama nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istedik.

Serkan isimli bir ziyaretçimizden info@teknoscrool.com mail adresimize Gizli numaradan arama nasıl yapılır konusunda soru gelmiştir.

Gizli numara ile arama dönemi günümüzde artık pek kullanılmıyor diyebiliriz.Önceki yıllarda gizli numaradan aramalar aşırı derecede fazla oluyordu.Rahatsızlık olaylarına dönünce GSM şirketleride bu gizli aramalar için önlem aldı.Artık kullandığınız GSM operatörü üzerinden gizli numaralardan gelen aramaları engellemeye yönelik özellik geldi.Eğer aradığınız kişi bu özelliği aktif etmiş ise malesef hiçbir şekilde gizli numara arayamazsınız.Aradığınızda da otomatik olarak aradığınız kişi gizli aramaları kabul etmemektedir uyarısı alıyorsunuz ve arama sonlandırılıyor.

Yine lafı fazla uzattık ve gizli arama yapmak için #31#05551111111 çevirmeniz yeterli olacaktır.

Bu işlem bütün operatörler için geçerlidir. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gizli numara arama yapmak için çevireceğiniz numaranın başına #31# koymanız yeterli olacaktır.

Eğer siz gelen gizli aramaları reddetmek istiyorsanız aşağıdaki yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

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