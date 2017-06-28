Gizli numara aramaları nasıl engellenir – (Türk Telekom,Vodafone ve Turkcell)

Bir ziyaretçimiz bize gizli numara nasıl engellenir konusunda bilgi istemiştir.Fakat gizli numara engelleme sorusunda hangi GSM operatörünü belirtmediği için biz bütün GSM operatörlerinde nasıl engelleneceğini yazmak istedik.

Gizli numarayı malesef 3.parti uygulama yada telefondan direk olarak engellenmemektedir.Numara olmadığı için hiçbir uygulama işe yaramamaktadır.GSM operatörülerinin ise gizli numaraları engelleme hizmeti ücretsiz olduğu için çok tercih edilmektedir.

Türk Telekom (Avea gizli numara engelleme)

Türk Telekom gizli numara engellemek için birkaç yöntem bulunmaktadır.En basit olanını aşağıda sizlere belirttik.

*253# ile;

*Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek veya alabilmek için *253# yazarak arama yapmanız yeterli.

*253# ye arama yaptığınızda, gizli numaralardan çağrı engelleme servisi mevcut durumunu değiştirecek (aktif ise deaktif, deaktif ise aktif olacak) ve telefon ekranınızda ilgili bilgiyi görebileceksiniz.

Not: Türk Telekom gizli numara engelleme servisi sizden herhangi bir ücret talep etmemektedir.Eğer ücretli diye bugüne kadar yapmadıysanız bu saatten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz.

Vodafone gizli numara aramalarını engelleme

Vodafone Gizli Numaraya Kapalı servisi ile gizli numaradan gelen çağrıları engelleyebilirsiniz.

Gizli numaralı çağrıları almamak için Online Self Servis, Sesli Yanıt Sistemi ve SMS üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Gizli numaradan gelen çağrıları engellemek için: GIZLI AC yazıp 7046‘ya mesaj yollayabilirsiniz veya 7046 yı arayabilirsiniz

Gizli numaradan gelen çağrıları kabul etmek için: GIZLI KAPAT yazıp 7046‘ya mesaj yollayabilirsiniz veya 7046‘yı arayabilirsiniz

Not: Vodafone gizli numara engelleme servisi sizden herhangi bir ücret istememektedir.

Turkcell gizli numara engelleme nasıl yapılır?

Gizli Numaradan Arama Kısıtlama servisi ayarını yaptıktan sonra gelen aramalar, telefonunuz çalmadan otomatik olarak reddedilir.Gizli numaradan sizi arayanlar “Aradığınız kişi gizli numaradan çağrı kabul etmemektedir. Numaranızı görünür yaparak kendisine ulaşabilirsiniz.” anonsunu duyarlar.

*253# tuşlayıp “YES”e basarak servisten yararlanmaya başlayabilirsiniz.Gizli arama iptal etmek için ise: Servisiniz aktifken #253# tuşlayıp “YES”e bastığınızda servis kendiliğinden iptal olmuş olur.

Fenercell gizli numara engelleme nasıl?

*253# ile; Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek veya alabilmek için *253# yazarak arama yapmanız yeterli.

*253# ye arama yaptığınızda, gizli numaralardan çağrı engelleme serivisi mevcut durumunu değiştirecek (aktif ise deaktif, deaktif ise aktif olucak) ve telefon ekranınızda ilgili bilgiyi görebileceksiniz.

Genel olarak bütün GSM operatörüleri bu hizmeti ücretsiz sunuyor.Hizmeti aktif ettiğinizde sizi gizli numaradan aramak isteyen kişiye sizin haberiniz olmadan aradığınız kişi gizli numara aramasını kabul etmiyor uyarısını alıyor ve mecburen numarasını açmak zorunda kalmaktadır.

Herhangi bir sorununuz olursa lütfen bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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