GetContact sisteminden numaranızı silmek istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Son zamanlarda numara sorgulama uygulamaları gündemde oluyor. Bir süre boyunca bu tür uygulamalar kullanılıyor ve daha sonra ortadan kaybolmaktadır. Son günlerde de GetContact konuşulmaktadır. İsterseniz kısaca bu tarz sistemlerin işleyişini anlatalım. Birçok kişi ben bu uygulamayı indirmedim ama benim numaram çıkıyor ve nasıl oluyor bu iş diye düşünmeye başlıyor. Sizin numaranız bu sisteme yüklenmesi için illa uygulamasını indirmenize gerek yoktur. Sizin numaranızı sahip herhangi bir arkadaşınızın bu uygulamayı indirmesi ile otomatik olarak rehberindeki bütün numaralar sisteme dahil edilmektedir. Yani sizin numaranızda sisteme kaydedilmektedir. Tabi bu durumdan rahatsız olduğunuzda sistemden numaranızı silebilirsiniz.

GetContact numara silme nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız sizlere yardımcı olmak istedik. İlk olarak GetContact numara sorgulama sadece mobil telefonlara indirilen uygulamalarından yapılmaktadır. Resmi internet sitelerinde numara sorgulama hizmeti bulunmuyor. Resmi internet sitelerinde numaranızı silmek için bir link bulunmaktadır.

GetContact numaranızı silmek için buraya tıklayınız. Açılan sayfada numaranızı girdikten sonra kutucuğu işaretleyip “Unlist” butonuna basınız. Gerekli doğrulamayı yaptıktan sonra ufak bir pencerede size numaranızı silmek istiyor musunuz yazmaktadır. Ok butona bastıktan sonra cep telefonunuza bir şifre gönderiliyor. Bu şifreyi girdikten sonra numaranız silinmektedir. Cep telefonunuza gelen şifreden sonra 24 saat içinde sistemden kaldırılacağına dair bildirim düşmektedir.

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